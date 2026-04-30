ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR: Με το μομέντουμ μαζί τους για το 2Χ2 οι πράσινοι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR: Με το μομέντουμ μαζί τους για το 2Χ2 οι πράσινοι

Έγινε αφεντικό της σειράς

Ένα ακόμη βήμα προς το Final Four ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται ξανά από τη Βαλένθια στη «Roig Arena» (21:45) για το δεύτερο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς στα playoffs.

Στο Game 1, οι πράσινοι παρουσιάστηκαν σοβαροί και διαβασμένοι, με αποτέλεσμα να πάρουν τη νίκη με σκορ 68-67 στην έδρα της ισπανικής ομάδας, αποκτώντας πλεονέκτημα έδρας και πρόκρισης. Με άμυνα από «ατσάλι» και τεράστιες επιθετικές λύσεις από τους Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο «διπλό» και έδειξε πως είναι το αφεντικό της σειράς, κρατώντας τους γηπεδούχους πολύ μακριά από τα στάνταρ τους.

Πλέον, το «τριφύλλι» έχει το μομέντουμ μαζί του, βάζοντας έξτρα πίεση στη Βαλένθια. Η νεανική και άπειρη ισπανική ομάδα θα παλέψει για να ισοφαρίσει, όμως κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει σε αυτό το πλήγμα, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να ντουμπλάρει τις νίκες και να βάλει ουσιαστικά πρόωρο τέλος στη σειρά, καθώς ακολουθούν τα δύο παιχνίδια στο «T-Center».

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα, ενώ μένει να φανεί ποιον από τους 13 παίκτες της αποστολής θα αφήσει εκτός 12άδας ο Εργκίν Αταμάν. Στο πρώτο παιχνίδι, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, όμως υπήρξαν και δύο παίκτες (Μήτογλου, Τολιόπουλος) που δεν πάτησαν καθόλου παρκέ. Για τη Βαλένθια, εκτός θα παραμείνει ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Τόμισλαβ Χόρντοφ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Βαλένθια-Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός-Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4*: Παναθηναϊκός-Βαλένθια (8/5, 21:15)

Game 5*: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (12 ή 13/5)

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη