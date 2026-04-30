Με τέσσερις απουσίες ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Συνεχίζει την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα

Με προβλήματα αλλά και αποφασιστικότητα συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δουλεύει καθημερινά με τους ποδοσφαιριστές του σε υψηλούς ρυθμούς, δίνοντας έμφαση τόσο στην τακτική όσο και στην ένταση, ωστόσο καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα, εκτός πλάνων βρίσκονται οι Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι συνεχίζουν τη θεραπεία τους και, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Παρά τα προβλήματα, στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο υπάρχει ξεκάθαρος στόχος: η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει τη νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της στα playoffs.

Στις προπονήσεις, το βάρος πέφτει στην κατοχή της μπάλας και στη σωστή κυκλοφορία, με τον Λουτσέσκου να ζητά συγκέντρωση και πειθαρχία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, γίνονται δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, με στόχο να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει.

Το κλίμα στην ομάδα παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, με τους παίκτες να γνωρίζουν τη σημασία του αγώνα και να εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν το μέγιστο.

