Με Κύπριους το πάρτι τίτλου της Ομόνοιας, ξένοι ρεφ και βαρίστες στα παιχνίδια... επιβίωσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξένοι διαιτητές σε γήπεδο και VAR θα έχουμε σε τέσσερα παιχνίδια του πρωταθλήματος, όπως προκύπτει από τους ορισμούς του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο.
Τα δύο αφορούν τον β΄ όμιλο και είναι οι μάχες... επιβίωσης της Παρασκευής και τα άλλα του α΄ ομίλου, εκτός από την αναμέτρηση της Ομόνοιας με τον Άρη. Σε αυτό που είναι και πάρτι τίτλου, αφού με νίκη η Ομόνοια θα στεφθεί πρωταθλήτρια, ορίστηκε Κύπριος, όπως και στο VAR.
Α’ όμιλος (6η αγωνιστική)
Σάββατο, 02.05.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Κυριακή, 03.05.2026 / 17:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Edgars Malcevs
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Andrejs Gluhovs
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Κυριακή, 03.05.2026 / 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Lasse Graagaard
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Michael Tykgaard
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Β’ όμιλος (5η αγωνιστική)
Παρασκευή, 01.05.2026 / 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Koppel Karl
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Liiva Marko
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Παρασκευή, 01.05.2026 / 19:00
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Pavle Ilic
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Pavle Tomic
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
Σάββατο, 02.05.2026 / 17:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: Vitex «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
Σάββατο, 02.05.2026 / 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης