Με Κύπριους το πάρτι τίτλου της Ομόνοιας, ξένοι ρεφ και βαρίστες στα παιχνίδια... επιβίωσης

Ξένοι διαιτητές σε γήπεδο και VAR θα έχουμε σε τέσσερα παιχνίδια του πρωταθλήματος, όπως προκύπτει από τους ορισμούς του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο.

Τα δύο αφορούν τον β΄ όμιλο και είναι οι μάχες... επιβίωσης της Παρασκευής και τα άλλα του α΄ ομίλου, εκτός από την αναμέτρηση της Ομόνοιας με τον Άρη. Σε αυτό που είναι και πάρτι τίτλου, αφού με νίκη η Ομόνοια θα στεφθεί πρωταθλήτρια, ορίστηκε Κύπριος, όπως και στο VAR.

Α’ όμιλος (6η αγωνιστική)

Σάββατο, 02.05.2026 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κυριακή, 03.05.2026 / 17:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Edgars Malcevs

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Andrejs Gluhovs

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κυριακή, 03.05.2026 / 19:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Lasse Graagaard

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Michael Tykgaard

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Β’ όμιλος (5η αγωνιστική)

Παρασκευή, 01.05.2026 / 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Koppel Karl

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Liiva Marko

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Παρασκευή, 01.05.2026 / 19:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Pavle Ilic

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Pavle Tomic

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Σάββατο, 02.05.2026 / 17:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: Vitex «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

Σάββατο, 02.05.2026 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης