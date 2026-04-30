Πρωτιά της Πάφου στους ατζέντηδες - Τα ποσά που έδωσαν οι ομάδες
Πάνω από το εκατομμύριο τα... έξοδα των ομάδων για δικαιώματα σε ατζέντηδες.
Μπόλικο ήταν το χρήμα που έδωσαν οι ομάδες σε εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών, όπως προκύπτει μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η ΚΟΠ και αφορούν το 2025.
Την πρωτιά έχει η Πάφος FC που φτάνει περίπου το μισό εκατομμύριο. Συγκεκριμένα έχει 401.600 και την ακολουθεί στη 2η θέση η Ομόνοια που δαπάνησε ποσό 278.230 ευρώ.
Αξιοσημειώτο είναι πως τρεις ομάδες δεν έδωσαν ούτε σεντ. Αναλυτικά:
Πάφος FC: 401.600 ευρώ
Ομόνοια: 278.230
ΑΕΛ: 210.000
Άρης: 200.000
Ανόρθωση: 187.124
Απόλλων: 118.725
ΑΠΟΕΛ: 117.000
Εθνικός Άχνας: 57.333
Νέα Σαλαμίνα: 38.600
ΑΕΚ Λάρνακας: 27.500
Ακρίτας: 20.000
Καρμιώτισσα: 14.674
Ομόνοια 29ης Μαΐου: 12.000
Ομόνοια Αραδίππου: 8.350
ΕΝΠ: -
Ολυμπιακός: -
Ε.Ν. Ύψωνα: -