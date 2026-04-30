Πρωτιά της Πάφου στους ατζέντηδες - Τα ποσά που έδωσαν οι ομάδες

Μπόλικο ήταν το χρήμα που έδωσαν οι ομάδες σε εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών, όπως προκύπτει μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η ΚΟΠ και αφορούν το 2025.

Την πρωτιά έχει η Πάφος FC που φτάνει περίπου το μισό εκατομμύριο. Συγκεκριμένα έχει 401.600 και την ακολουθεί στη 2η θέση η Ομόνοια που δαπάνησε ποσό 278.230 ευρώ.

Αξιοσημειώτο είναι πως τρεις ομάδες δεν έδωσαν ούτε σεντ. Αναλυτικά:

Πάφος FC: 401.600 ευρώ

Ομόνοια: 278.230

ΑΕΛ: 210.000

Άρης: 200.000

Ανόρθωση: 187.124

Απόλλων: 118.725

ΑΠΟΕΛ: 117.000

Εθνικός Άχνας: 57.333

Νέα Σαλαμίνα: 38.600

ΑΕΚ Λάρνακας: 27.500

Ακρίτας: 20.000

Καρμιώτισσα: 14.674

Ομόνοια 29ης Μαΐου: 12.000

Ομόνοια Αραδίππου: 8.350

ΕΝΠ: -

Ολυμπιακός: -

Ε.Ν. Ύψωνα: -