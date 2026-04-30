Ο Βικάριο θέλει να φύγει

Ο Βικάριο, παρά την κάκιστη παρουσία των «σπιρουνιών» στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ, βρέθηκε στο «στόχαστρο» της Ίντερ που από τη μεριά της αναζητά τον άνθρωπο ο οποίος θ’ αντικαταστήσει τον Γιαν Ζόμερ από το φετινό καλοκαίρι.

Όπως τονίζει η Gazzetta dello Sport, το περιβάλλον και οι εκπρόσωποι του πορτιέρε των Λονδρέζων έχουν συζητήσει με τους «νερατζούρι», παρατηρήθηκε ταύτιση απόψεων και οι δύο πλευρές έφτασαν σε προφορική συμφωνία.

Πλέον, θα πρέπει να γίνει κρούση στην Τότεναμ – η οποία φέρεται ν’ αξιώνει περί τα 20 εκατομμύρια – ενώ στην Ίντερ θα πρέπει ν’ αποφασίσουν τι θα κάνουν και με τον Ζόσεπ Μαρτίνεθ.

Ο τελευταίος όποτε έχει κληθεί να καλύψει το κενό του Ζόμερ το έχει κάνει αξιοπρεπέστατα, έχει ξεπεράσει πολύ δύσκολες προσωπικές στιγμές και θέλει να γίνει βασικός γκολκίπερ των «νερατζούρι».

