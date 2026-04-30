Ξεκίνημα με τα ημιτελικά των Γυναικών στα Final-4 των Allwyn κυπέλλων στο Χάντμπολ

Με τα ημιτελικά στην κατηγορία των Γυναικών αρχίζουν την Πέμπτη, 30 Απριλίου, οι αγώνες του Final-4 Allwyn κυπέλλων στο Χάντμπολ. Θα ακολουθήσουν την Παρασκευή, 1 Μαΐου, τα παιχνίδια για τα ημιτελικά των Ανδρών, ενώ την Κυριακή, 3 Μαΐου, θα γίνουν οι δυο τελικοί.

Όλοι οι αγώνες των Final-4, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Το πρώτο παιχνίδι για το Allwyn κύπελλο Γυναικών θα γίνει το απόγευμα στις 18:00, με τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου να αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ε.Ν. Αθηένου. Δύο ώρες αργότερα, στις 20:00, θα ξεκινήσει ο άλλος ημιτελικός της διοργάνωσης ανάμεσα στον Πανελλήνιο και τον ΑΠΟΕΛ ΚN Aγ. Τριμιθιάς.

Την Παρασκευή (01/05), πρώτο χρονικά παιχνίδι, στις 18:00, θα είναι το Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και θα ακολουθήσει στις 20:00 το ΑΠΟΕΛ – Παρνασσός.

Οι τελικοί της Κυριακής, 3 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν στις 16:30 και στις 19:00.

Η είσοδος στους αγώνες, για τα ημιτελικά και τους τελικούς έχει καθοριστεί στα 5 ευρώ ενώ απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου.