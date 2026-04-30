Οι σκέψεις της Ομόνοιας σε περίπτωση νίκης και το μοναδικό δεδομένο

Χαμηλά κρατούν τη μπάλα στην Ομόνοια, όσον αφορά στο σαββατιάτικο αγώνα με τον Άρη (02/05).

Οι πράσινοι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πως θα φτάσουν στη νίκη, ώστε να πανηγυρίσουν το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Η ομάδα της πρωτεύουσας προσεγγίζει το παιχνίδι, όπως όλα όσα προηγήθηκαν, με σοβαρότητα αλλά και πειθαρχία για να φτάσει στο τρίποντο, μπροστά σε τέσσερις κατάμεστες κερκίδες.

Αυτό που τονίζεται από την Ομόνοια, είναι πως δεν έχει διευθετηθεί οργανωμένα το οτιδήποτε, σε περίπτωση νίκης. Η διοίκηση θα ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, τόσο για την κορύφωση των πανηγυρισμών όσο και για την φιέστα-απονομή, αν κλειδώσει μαθηματικά τον τίτλο.

Το μοναδικό δεδομένα είναι πως δεν θα ανοίξει τις πόρτες του το «Ηλίας Πούλλος» για δύο λόγους. Αρχικά, γίνονται έργα και είναι ανέφικτο να δώσει το παρών του μαζικά ο κόσμος και αφετέρου γίνονται προετοιμασίες στον αγωνιστικό χώρο για τουρνουά που διευθετήθηκε στις 2-6 Ιουνίου.