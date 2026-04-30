Δεν σήκωσε κεφάλι και ο κίνδυνος είναι πιο ορατός από ποτέ

Δεν έκανε την υπέρβαση ο ΑΠΟΕΛ και μοιραία αποκλείστηκε από το κύπελλο. Μια σεζόν που εξελίσσεται σε… εφιάλτη για την ομάδα της πρωτεύουσας που δεν πέρασε και λίγα.

Ο οικονομικός βραχνάς, η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία και η μετριότητα στο αγωνιστικό, έφεραν τους γαλαζοκίτρινους στο σήμερα που θα παλέψουν μόνο για την 4η θέση, η οποία δεν οδηγεί στα σίγουρα στην Ευρώπη (-6). Ο κίνδυνος λοιπόν για δεύτερο σερί Καλοκαίρι μακριά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι πιο ορατός από ποτέ. Αυτό, αφ’ ενός πληγώνει το γόητρο του ΑΠΟΕΛ αλλά και το… ταμείο της ομάδας που χρειάζεται την οικονομική «ανάσα».

Ακολουθούν πέντε αναμετρήσεις για τους γαλαζοκίτρινους, στις οποίες θα ψάξει το απόλυτο για να ελπίζει. Η αγωνιστική εικόνα ωστόσο συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό, κι η βελτίωση της είναι ο πρωταρχικός στόχος στον Αρχάγγελο. Εν ολίγοις ο ΑΠΟΕΛ καλείται να πράξει ό,τι περνά από το χέρι του.

Απ’ εκεί και πέρα, θα δει την επόμενη μέρα για να χαράξει γραμμή… πλεύσης. Η απόφαση όπως πορευτεί με τους Κύπριους και το νέο «αίμα» είναι ειλημμένη, ωστόσο ανοικτό παραμένει το κεφάλαιο του προπονητή. Ο Πάμπλο Γκαρσία βρέθηκε στο μικροσκόπιο σε κάποιες στιγμές της σεζόν, του δόθηκε χρόνος όμως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και σε συνεννόηση με τη διοίκηση θα παρθεί η απόφαση για ανανέωση ή όχι.

Απ’ εκεί και πέρα, το Δ.Σ. καλείται να φέρει εκ νέου τον κόσμο του στο πλευρό της ομάδας για να πορευτεί στο δύσκολο επόμενο διάστημα, που αφορά τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οικονομικό.