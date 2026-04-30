«Μην την πατήσουμε ξανά», το μήνυμα Μεντιλίμπαρ πριν την Τούμπα

Με ξεκάθαρο μήνυμα και στόχο την απόλυτη συγκέντρωση, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιμένει σε ένα βασικό στοιχείο στις ομιλίες του προς τους ποδοσφαιριστές: «Μην την πατήσουμε ξανά». Ο Βάσκος τεχνικός θέλει να δει την ομάδα του να αποφεύγει τα λάθη που έχουν κοστίσει σε προηγούμενα κρίσιμα παιχνίδια, όπως αυτό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον ΠΑΟΚ και το εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει η αίσθηση ότι η ομάδα δεν έχει αποδώσει ακόμα στο επίπεδο που μπορεί, ωστόσο έχει καταφέρει να παίρνει αποτελέσματα χάρη στην αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση των αγώνων. Αυτό ακριβώς θέλει να διατηρήσει ο Μεντιλίμπαρ, δίνοντας έμφαση στη σοβαρότητα και την πειθαρχία.

Παράλληλα, ο έμπειρος προπονητής προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να αποφορτίσει την ομάδα από την πίεση, γνωρίζοντας πως τα περιθώρια λάθους είναι ελάχιστα. Στόχος είναι οι παίκτες να αγωνιστούν με καθαρό μυαλό και συγκέντρωση, χωρίς να παρασυρθούν από τη σημασία του αγώνα.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί και στις στατικές φάσεις, όπου ο ΠΑΟΚ αποτελεί διαχρονικά απειλή. Το τεχνικό επιτελείο έχει δουλέψει πάνω στην αμυντική λειτουργία σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά και στην εκμετάλλευση αντίστοιχων ευκαιριών στην επίθεση.