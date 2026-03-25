ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει τις υποχρεώσεις της με αντίπαλο το Βέλγιο η Εθνική Νέων Κ-19

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Εθνική μας ομάδα των Νέων Κ-19 αρχίζει απόψε τις υποχρεώσεις της στον 1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων με αντίπαλο το Βέλγιο.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 ώρα Κύπρου και θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Βελγίου στην πόλη Tubize.

Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Σλοβενία και η Σουηδία που θα τεθούν αντιμέτωπες νωρίτερα, στις 13:00.

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο και την Εθνική μας την περιμένει απόψε μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στη γηπεδούχο ομάδα που είναι και το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου.

Το πρόγραμμα των αγώνων του ομίλου μας:

25 Μαρτίου

 

13:00 Σλοβενία - Σουηδία

 

20:00 Βέλγιο -Κύπρος

 

28 Μαρτίου

 

13:00 Σλοβενία - Κύπρος

 

20:00 Βέλγιο - Σουηδία

 

31 Μαρτίου

 

16:00 Κύπρος - Σουηδία

 

16:00 Βέλγιο - Σλοβενία

 

Στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής Νέων Βαλεντίνου Κουλουντή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Πανιώνιος: Πέτρος Χατζηευαγγέλου

 

Γουέστ Μπρομ: Αντόνιο Πέρκινς

 

ΑΕΚ Λάρνακας: Χριστόδουλος Θωμά

 

ΑΕΛ Λεμεσού: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

 

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Ανδρέας Αβραάμ, Θεόδωρος Καλογήρου, Μαρίνος Πέτρου

 

Αγία Νάπα: Μιχαήλ Σολωμού, Παναγιώτης Ηλία

 

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Αλέξανδρος Προκοπίου

 

Απόλλων Λεμεσού: Χρυσοστόμος Ιωακείμ

 

Άρης Λεμεσού: Βίκτωρας Νεοκλέους

 

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου: Σάββας Κοντόπουλος

 

Ομόνοια Λευκωσίας: Γιώργος Χριστοδούλου, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης

 

Πάφος FC: Ανδρέας Ανδρέου, Ανδρέας Μαυρουδής, Γεώργιος Μιχαήλ

 

Οι αγώνες αφορούν την πρώτη φάση της διοργάνωσης Νέων 2026 - 2027. Η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί στη Β΄ Κατηγορία στη Β΄ φάση. Οι άλλες τρεις ομάδες θα συνεχίσουν στην Α' Κατηγορία, διεκδικώντας πρόκριση στα τελικά. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

