Κάνει αρχή κόντρα στη Σερβία η Εθνική Παίδων Κ-17
Η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 αρχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων της UEFA, αντιμετωπίζοντας στις 18:00 τη Σερβία.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:00 και θα γίνει στην πόλη Pancevo της Σερβίας.
Η Σερβία θα φιλοξενήσει όλους τους αγώνες του ομίλου στον οποίου συμμετέχουν επίσης η Ελβετία και το Βέλγιο.
Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα προκριθεί στην τελική φάση του EURO U-17 2026.
Το πρόγραμμα του ομίλου μας:
Τετάρτη, 25 Μαρτίου
12:00 Βέλγιο – Ελβετία
18:00 Σερβία – Κύπρος
Σάββατο, 28 Μαρτίου
12:00 Κύπρος – Ελβετία
18:00 Σερβία – Βέλγιο
Τρίτη, 31 Μαρτίου
17:00 Κύπρος – Βέλγιο
17:00 Ελβετία - Σερβία
Ο προπονητής της Εθνικής μας Μιχάλης Μάρκου έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:
ΑΕΚ Αθηνών: Αλέξανδρος Γερούκαλης
Παναθηναϊκός: Αντώνης Κονής
Βαλένθια: Ανδρέας Πιερή
AEK Λάρνακας: Δαυίδ Γερασίμου, Μιχάλης Χατζηχαμπή
ΑΕΛ: Μάρκος Θεοδώρου
Ανόρθωση: Σωτήρης Παναγή
Αγία Νάπα: Παρασκευάς Κωνσταντίνου
ΑΠΟΕΛ: Κωνσταντίνος Ζαμπάς, Μάριος Τούμπας, Πέτρος Μάκκουλας
Απόλλων: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χριστόδουλος Μαρνέρος
Άρης: Ανδρέας Δημητρίου, Νικόλας Γεωργίου
Νέα Σαλαμίνα: Βασίλης Βασίλακκας
Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξανδρος Σκέντερ, Κωνσταντίνος Λυθραγκωμίτης
Πάφος FC: Αναστάσης Γλαύκου