Κάνει αρχή κόντρα στη Σερβία η Εθνική Παίδων Κ-17

Κάνει αρχή κόντρα στη Σερβία η Εθνική Παίδων Κ-17

Η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 αρχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων της UEFA, αντιμετωπίζοντας στις 18:00 τη Σερβία.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:00 και θα γίνει στην πόλη Pancevo της Σερβίας.

Η Σερβία θα φιλοξενήσει όλους τους αγώνες του ομίλου στον οποίου συμμετέχουν επίσης η Ελβετία και το Βέλγιο.

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα προκριθεί στην τελική φάση του EURO U-17 2026.

Το πρόγραμμα του ομίλου μας:

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

 

12:00 Βέλγιο – Ελβετία

 

18:00 Σερβία – Κύπρος

 

 

Σάββατο, 28 Μαρτίου

 

12:00 Κύπρος – Ελβετία

 

18:00 Σερβία – Βέλγιο

 

Τρίτη, 31 Μαρτίου

 

17:00 Κύπρος – Βέλγιο

 

17:00 Ελβετία - Σερβία

 

 

Ο προπονητής της Εθνικής μας Μιχάλης Μάρκου έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

 

ΑΕΚ Αθηνών: Αλέξανδρος Γερούκαλης

 

Παναθηναϊκός: Αντώνης Κονής

 

Βαλένθια: Ανδρέας Πιερή

 

AEK Λάρνακας: Δαυίδ Γερασίμου, Μιχάλης Χατζηχαμπή

 

ΑΕΛ: Μάρκος Θεοδώρου

 

Ανόρθωση: Σωτήρης Παναγή

 

Αγία Νάπα: Παρασκευάς Κωνσταντίνου

 

ΑΠΟΕΛ: Κωνσταντίνος Ζαμπάς, Μάριος Τούμπας, Πέτρος Μάκκουλας

 

Απόλλων: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χριστόδουλος Μαρνέρος

 

Άρης: Ανδρέας Δημητρίου, Νικόλας Γεωργίου

 

Νέα Σαλαμίνα: Βασίλης Βασίλακκας

 

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξανδρος Σκέντερ, Κωνσταντίνος Λυθραγκωμίτης

 

Πάφος FC: Αναστάσης Γλαύκου

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

