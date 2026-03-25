Κάνει αρχή κόντρα στη Σερβία η Εθνική Παίδων Κ-17

Η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 αρχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων της UEFA, αντιμετωπίζοντας στις 18:00 τη Σερβία.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:00 και θα γίνει στην πόλη Pancevo της Σερβίας.

Η Σερβία θα φιλοξενήσει όλους τους αγώνες του ομίλου στον οποίου συμμετέχουν επίσης η Ελβετία και το Βέλγιο.

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα προκριθεί στην τελική φάση του EURO U-17 2026.

Το πρόγραμμα του ομίλου μας:

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

12:00 Βέλγιο – Ελβετία

18:00 Σερβία – Κύπρος

Σάββατο, 28 Μαρτίου

12:00 Κύπρος – Ελβετία

18:00 Σερβία – Βέλγιο

Τρίτη, 31 Μαρτίου

17:00 Κύπρος – Βέλγιο

17:00 Ελβετία - Σερβία

Ο προπονητής της Εθνικής μας Μιχάλης Μάρκου έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Αθηνών: Αλέξανδρος Γερούκαλης

Παναθηναϊκός: Αντώνης Κονής

Βαλένθια: Ανδρέας Πιερή

AEK Λάρνακας: Δαυίδ Γερασίμου, Μιχάλης Χατζηχαμπή

ΑΕΛ: Μάρκος Θεοδώρου

Ανόρθωση: Σωτήρης Παναγή

Αγία Νάπα: Παρασκευάς Κωνσταντίνου

ΑΠΟΕΛ: Κωνσταντίνος Ζαμπάς, Μάριος Τούμπας, Πέτρος Μάκκουλας

Απόλλων: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χριστόδουλος Μαρνέρος

Άρης: Ανδρέας Δημητρίου, Νικόλας Γεωργίου

Νέα Σαλαμίνα: Βασίλης Βασίλακκας

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξανδρος Σκέντερ, Κωνσταντίνος Λυθραγκωμίτης

Πάφος FC: Αναστάσης Γλαύκου