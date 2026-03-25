Σε αδιέξοδο για Νατέλ... η νεότερη εξέλιξη

Έγινε γνωστό εδώ και μέρες ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ορνταμπάσι να εντάξει στο δυναμικό της τον Λέο Νατέλ από την ΑΕΛ.

Επισήμως από την ομάδα της Λεμεσού, αναφέρθηκε ότι υπήρξε ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή – χωρίς να ονοματίζει η ομάδα – αλλά οι προτάσεις που έγιναν δεν ήταν συμφέρουσες.

Πάντως, ψεσινό (24/03) δημοσίευμα στην «asnews.kz», αναφέρει ότι η Ορνταμπάσι ξεχνάει την υπόθεση του Βραζιλιάνου αφού υπάρχει αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις.

Μάλιστα γίνεται λόγος για επιλογή ενός άλλου επιθετικού και συγκεκριμένα του Φαράνσις Εζέ που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με την Keciörengücü.