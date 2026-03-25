Μπήκε κι αυτός στη... μικρότερη λίστα της εξάδας

Έγινε ο 12ος που σκοράρει για λογαριασμό του Απόλλωνα

Στη διάρκεια των 13 αγώνων που κρατάει το αήττητο σερί του Απόλλωνα (10 νίκες, 3 ισοπαλίες) με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, οι γαλάζιοι βρήκαν δίχτυα σε κάθε παιχνίδι. Το τέρμα που πέτυχε ο Ιβάν Λιούμπιτς ήταν το 21ο της ομάδας της Λεμεσού σε αυτό το διάστημα, ενώ στις προηγούμενες 14 αγωνιστικές είχε βρει 16 φορές δίχτυα.

Με το γκολ του αυτό ο Λιούμπιτς έγινε ο 12ος παίκτης που έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο πρωτάθλημα για λογαριασμό του Απόλλωνα, που έχει τους λιγότερους παίκτες από τις ομάδες του α’ γκρουπ σε αυτή τη λίστα. Πρώτα βιολιά στο σκοράρισμα για τους γαλάζιους είναι οι Μπράντον Τόμας και Πέδρο Μάρκες που σκόραραν εφτά και έξι γκολ αντίστοιχα.

Με πέντε ακολουθούν οι Βέισμπεκ και Ροντρίγκες και με τέσσερα ο Κβίντα. Τρία είχε πετύχει ο πρώην παίκτης της ομάδας, Σέρχιο Καστέλ, ενώ δυο φορές βρήκε δίχτυα ο Ζμέρχαλ. Πέραν του Λιούμπιτς, ένα γκολ πέτυχαν επίσης οι Βρίκκης, Γκασπάρ, Μαλεκκίδης και Μάρκοβιτς. Σημειώνεται ότι ο Λιούμπιτς βρήκε δίχτυα περίπου ένα χρόνο μετά, καθώς το προηγούμενό του ήταν με τη φανέλα της ΛΑΣΚ στις 9 Μαρτίου 2025, στη νίκη με 2-1 επί της Τιρόλ (σ.σ. είχε πετύχει το γκολ της ισοφάρισης).

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

