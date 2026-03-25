Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών τμημάτων του ΘΟΪ Λακατάμιας

Αντίκρισμα και στα αποτελέσματα είχαν οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της Ακαδημίας της Ένωσης Νέων ΘΟΪ Λακατάμιας, αφού η ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων 2025–2026 την βρήκε στη 2η θέση της συνολικής βαθμολογίας.

Έτσι, τα αναπτυξιακά τμήματα της ομάδας, Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14 συνεχίζουν στη β’ φάση των διοργανώσεων, με τις δυο από αυτές να είναι εντός της πρώτης τριάδας, ενώ τις άλλες να διεκδικούν την είσοδό τους.

Αναντίλεκτα, η φετινή πορεία των αναπτυξιακών τμημάτων της ομάδας της Λακατάμιας αποτελεί σημαντική αγωνιστική πρόοδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η καθημερινή δουλειά των προπονητών, η προσπάθεια των παιδιών και η στήριξη των οικογενειών τους αποτελούν τα θεμέλια αυτής της πορείας και επιβεβαιώνουν ότι η σωστή διαδικασία οδηγεί και σε αγωνιστική πρόοδο.

Στόχος είναι να συνεχιστούν τα θετικά αποτελέσματα και στη β’ φάση της διοργάνωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κ15 βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας στην κατηγορία της, απέχοντας επτά βαθμούς από το τρίτο σκαλοπάτι, ενώ η Κ16 είναι στην 3η σε κοντινή απόσταση από τους δύο πρωτοπόρους (σ.σ. απέχει τέσσερις από τη δεύτερη Ομόνοια Αραδίππου και έξι από τον πρωτοπόρο Εθνικό).

Από εκεί και πέρα, η Κ14 είναι στην 5η θέση, με πιθανότητες για να ανέλθει στην πρώτη τριάδα, έχοντας διαφορά πέντε βαθμών από την τρίτη ΠΑΕΕΚ και τέσσερις από τον τέταρτο Ακρίτα. Στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα είναι και η Κ17.

Σημειώνεται ότι θετικά εξελίσσονται και οι προσπάθειες των τμημάτων Κ19 και της ομάδας Κ14 που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Παίδων. Μάλιστα, οι Νέοι, μετά από 24 αγωνιστικές στο Πρωτάθλημα Νέων Κ19 Γ’ κατηγορίας είναι στην πρωτοπορία με απολογισμό 21 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες και με 64 βαθμούς είναι έναν μπροστά από την Ε.Ν. Ύψωνα, την οποία αντιμετωπίσει σε ντέρμπι κορυφής την ερχόμενη Κυριακή, 29 Μαρτίου (16:30). Στο πρωτάθλημα Παίδων η ομάδα μας, με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της α' φάσης, είναι στην 4η θέση με 34 βαθμούς, δύο πίσω από την τρίτη Αγία Νάπα.