Τέλος ο Αρχάγγελος, ολοκληρώνει στο ΓΣΠ η Εθνική

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών το απόγευμα της Τρίτης στον “Αρχάγγελο”. 

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Λευκορωσία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου με προπόνηση στις 18:45 στο Στάδιο ΓΣΠ. 

Το πρωί της Τετάρτης, στις 10:30, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του προπονητή Απόστολου Μάντζιου στην παρουσία και ενός ποδοσφαιριστή.

Ο αγώνας Κύπρος - Λευκορωσία θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 19:00 στο ΓΣΠ.

Οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή:

Νεόφυτος Μιχαήλ, Αντρέας Παρασκευάς, Παναγιώτης Κυριάκου, Αντρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Ευαγόρας Αντωνίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης Άντερσον Κορρέια, Κώστας Πηλέας, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Λοΐζος Λοΐζου και Ιωάννης Πίττας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

