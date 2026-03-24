Έφυγε με το διπλό από την Κοφίνου η ΕΝΑΛ!

Η ΕΝΑΛ επέστρεψε στις επιτυχίες με πειστική εκτός έδρας εμφάνιση, δείχνοντας αποφασιστικότητα και καλό αγωνιστικό πρόσωπο σε αρκετά σημεία του αγώνα, επικρατώντας της Κοφίνου με 0-3.

Μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι απέναντι στη Δυναμό Περβολιών (2-2), η ομάδα του Γιάννου Δημοσθένους μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σοβαρότητα και συγκέντρωση, καταφέρνοντας να πάρει το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Τα τέρματα για την ΕΝΑΛ σημείωσαν οι Σωτήρης Ιακώβου, Στέφανος Δημοσθένους και Ανδρέας Χρυσοστόμου.

Η αρχική ενδεκάδα της ομάδας ήταν: Δήμος Νικολάου, Αντώνης Χριστοφόρου, Πέτρος Κωταΐδης, Ζαφείρης Μητρόπουλος, Φίλιππος Παουλλής, Ανδρέας Σωφρονίου, Μωυσής Μιχαήλ, Τάκης Κορυπά, Κυριάκος Λοΐζου, Σωτήρης Ιακώβου και Γιώργος Λοΐζου.

Ως αλλαγές χρησιμοποιήθηκαν οι Στέφανος Δημοσθένους, Κυριάκος Ηλία, Ανδρέας Χρυσοστόμου, Λευτέρης Χαραλάμπους και Θεόδωρος Θεοδώρου.

Με αυτή τη νίκη, η ΕΝΑΛ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, με την προσοχή όλων να στρέφεται πλέον στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Μαζωτό FC, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιάς «Χριστάκης Παναγιώτου».

Η σημαντική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:30.