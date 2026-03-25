Τσιμίκας σε Σαλάχ: «Σε ευχαριστώ που ήσουν η έμπνευσή μου»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τσιμίκα στον Σαλάχ

Την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε μέσω δήλωσης του ο Μο Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος εξτρέμ, συνυπήρξε μεταξύ άλλων και με τον Κώστα Τσιμίκα στην αγγλική ομάδα κατακτώντας μαζί του δυο πρωταθλήματα.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ, μέσω μηνύματος στο Instagram αποχαιρέτησε τον Σαλάχ και τον ευχαρίστησε για τη συνύπαρξη και τα «μαθήματα» που πήρε δίπλα του.

Το μήνυμα του Κώστα Τσιμίκα:

«Θυμάμαι που σε παρακολουθούσα στην τηλεόραση και έλεγα ότι είσαι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή προχωρά και είχα την τύχη να στο πω αυτοπροσώπως τόσες φορές. Ένας αληθινός θρύλος που έχει την τύχη να τον αποκαλώ φίλο μου. Μια από τις πιο κοντινές και σημαντικές φιλίες που δημιούργησα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μέχρι τώρα.

Πολύ καλός ακροατής, πολύ καλός σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλα τα ξεσπάσματα μου.

Μο, σε ευχαριστώ για την καθημερινή μας παρέα τα τελευταία 5 χρόνια, τα γέλια, τις κουβέντες, τα επιτεύγματα, που με έκαναν να γίνω καλύτερος άνθρωπος αλλά και που είσαι η έμπνευσή μου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Στην υγειά μας για πολλά πολλά ακόμα πράγματα που θα έρθουν.

Όλα τα καλά αδερφέ μου σε εσένα και την οικογένεια σου

Ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας»

 

