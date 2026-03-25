Σούπερ Γιόκιτς με το 29ο triple-double της σεζόν

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 23 πόντους στο δεύτερο συνεχόμενο triple-double του, και το σουτ του 11,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ώθησε τους Ντένβερ Νάγκετς σε μια νίκη με 125-123 επί των Φοίνιξ Σανς.

Ο Γιόκιτς πρόσθεσε 17 ριμπάουντ και ισοφάρισε το ρεκόρ σεζόν με 17 ασίστ για το 29ο triple-double της σεζόν. Είχε 10 ασίστ, η τελευταία σε ένα κάρφωμα του Άαρον Γκόρντον.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 11 από τους 21 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς οι Νάγκετς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους σε τρία παιχνίδια.

Ο Ντέβιν Μπούκερ συγκέντρωσε 22 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ οι Τζάλεν Γκριν και Γκρέισον Άλεν σημείωσαν από 21 ο καθένας για τους Σανς, οι οποίοι έχουν χάσει έξι από τα επτά παιχνίδια τους.

Η Σάρλοτ ισοφάρισε ένα ρεκόρ ομάδας ευστοχώντας σε 26 τρίποντα, συμπεριλαμβανομένων των 6/8 ευστοχιών του Κόμπι Γουάιτ από τον πάγκο, και οι Χόρνετς νίκησαν τους φιλοξενούμενους Σακραμέντο Κινγκς με 134-90. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους και η 12η στα τελευταία 15 παιχνίδια.

Ο Γουάιτ, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ με 27 πόντους, ήταν ένας από τους οκτώ Χόρνετς που ευστόχησαν σε τουλάχιστον ένα τρίποντο. Επτά ευστόχησαν σε περισσότερα τρίποντα, συμπεριλαμβανομένου του ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος ευστόχησε σε 6/13 από μακριά, φτάνοντας τους 20 πόντους.

Για το Σακραμέντο ήταν η τρίτη ήττα του σε τέσσερα παιχνίδια. Οι 90 πόντοι ισοφάρισαν τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση των Κινγκς στη σεζόν. Ο Ντέκουον Πλόουντεν σημείωσε 22 πόντους, τον υψηλότερο αριθμό στην ομάδα.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 16 από τους 42 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 26 πόντους και επτά ασίστ, οδηγώντας το Κλίβελαντ σε νίκη επί του Ορλάντο.

Έτσι οι Καβαλίερς έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ο Πάολο Μπανσέρο είχε 36 πόντους, και ο Τρίσταν ντα Σίλβα σημείωσε 10 από τους 18 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο για τους Μάτζικ.

Το Ορλάντο γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα του αμέσως μετά από επτά συνεχόμενες νίκες

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 32 πόντους, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πέτυχε double-double και η Νέα Υόρκη κέρδισε τον έβδομο συνεχόμενο αγώνα της, νικώντας τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τάουνς τελείωσαν με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ για τους Νικς, και ο OG Ανούνομπι σημείωσε επίσης 21 πόντους.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον σημείωσε 22, ο Τζερεμάια Φιρς σημείωσε 21 και ο Σαντίκ Μπέι είχε 18 για τους Πέλικανς, οι οποίοι έχουν δύο συνεχόμενες ήττες.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλότ-Σακραμέντο 134-90 Νέα Υόρκη-Νέα Ορλεάνη 121-116 Κλίβελαντ-Ορλάντο 136-131 Φοίνιξ-Ντένβερ 123-125