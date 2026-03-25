Σούπερ Γιόκιτς με το 29ο triple-double της σεζόν

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 23 πόντους στο δεύτερο συνεχόμενο triple-double του, και το σουτ του 11,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ώθησε τους Ντένβερ Νάγκετς σε μια νίκη με 125-123 επί των Φοίνιξ Σανς.

Ο Γιόκιτς πρόσθεσε 17 ριμπάουντ και ισοφάρισε το ρεκόρ σεζόν με 17 ασίστ για το 29ο triple-double της σεζόν. Είχε 10 ασίστ, η τελευταία  σε ένα κάρφωμα του Άαρον Γκόρντον.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 11 από τους 21 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς οι Νάγκετς  συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους σε τρία παιχνίδια.

Ο Ντέβιν Μπούκερ συγκέντρωσε 22 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ οι Τζάλεν Γκριν και Γκρέισον Άλεν σημείωσαν από 21 ο καθένας για τους Σανς, οι οποίοι έχουν χάσει έξι από τα επτά παιχνίδια τους.

Η Σάρλοτ ισοφάρισε ένα ρεκόρ ομάδας ευστοχώντας σε 26 τρίποντα, συμπεριλαμβανομένων των 6/8 ευστοχιών του Κόμπι Γουάιτ από τον πάγκο, και οι Χόρνετς νίκησαν τους φιλοξενούμενους Σακραμέντο Κινγκς με 134-90. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους  και η 12η στα τελευταία 15 παιχνίδια.

Ο Γουάιτ, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ με 27 πόντους, ήταν ένας από τους οκτώ Χόρνετς που ευστόχησαν σε τουλάχιστον ένα τρίποντο. Επτά ευστόχησαν σε περισσότερα τρίποντα, συμπεριλαμβανομένου του ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος ευστόχησε σε 6/13 από μακριά, φτάνοντας τους 20 πόντους.

Για το Σακραμέντο ήταν η τρίτη ήττα του σε τέσσερα παιχνίδια. Οι 90 πόντοι ισοφάρισαν τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση των Κινγκς στη σεζόν. Ο Ντέκουον Πλόουντεν σημείωσε 22 πόντους, τον υψηλότερο αριθμό στην ομάδα. 

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 16 από τους 42 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 26 πόντους και επτά ασίστ, οδηγώντας το Κλίβελαντ σε νίκη επί του Ορλάντο.

Έτσι οι Καβαλίερς έφτασαν  τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ο Πάολο Μπανσέρο είχε 36 πόντους, και ο Τρίσταν ντα Σίλβα σημείωσε 10 από τους 18 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο για τους Μάτζικ. 

Το Ορλάντο γνώρισε την έκτη συνεχόμενη  ήττα του αμέσως μετά από επτά συνεχόμενες νίκες 

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 32 πόντους, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πέτυχε double-double και η Νέα Υόρκη κέρδισε τον έβδομο συνεχόμενο αγώνα της, νικώντας τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τάουνς τελείωσαν με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ για τους Νικς, και ο OG Ανούνομπι σημείωσε επίσης 21 πόντους.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον σημείωσε 22, ο Τζερεμάια Φιρς σημείωσε 21 και ο Σαντίκ Μπέι είχε 18 για τους Πέλικανς, οι οποίοι έχουν δύο συνεχόμενες ήττες.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλότ-Σακραμέντο     134-90

Νέα Υόρκη-Νέα Ορλεάνη 121-116

Κλίβελαντ-Ορλάντο     136-131

Φοίνιξ-Ντένβερ        123-125

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

