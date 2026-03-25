«Μας δίνει και εμάς κίνητρο – Ψηλότερο επίπεδο, καλύτερες παραστάσεις»

O Γιάννης Σατσιάς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των φιλικών της Εθνικής μας ομάδας απέναντι σε Λευκορωσία 26/03) και Μολδαβία (30/03). Ο Κύπριος διεθνής ρωτήθηκε και για την εμπειρία του στο πρωτάθλημα της Ελλάδας, καθώς και την ανανέωση του συμβολαίου του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Απόστολου Μάντζιου.

Για τα φιλικά: «Έχουμε δύο φιλικά που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με πλήρη σοβαρότητα έτσι ώστε να έχουμε απαιτήσεις. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε και στα δύο παιχνίδια τη νίκη. Όπως είπε και ο προπονητής, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα για τη συνέχεια».

Για την ανανέωση του Απόστολου Μάντζιου: «Σίγουρα αυτό μας δίνει κίνητρο. Βλέπουμε ότι με τον κόουτς κάνουμε αλλαγή στην ομάδα, κάνουμε καλά παιχνίδια. Μας δίνει και εμάς ενθάρρυνση να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για καλύτερες μέρες».

Για την παρουσία του στην Ελλάδα με τον Παναιτωλικό: «Είναι καλό για εμένα. Είναι ψηλότερο επίπεδο, μου δίνει καλύτερες παραστάσεις».

Για το κλίμα στα αποδυτήρια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος: «Είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που δεν θέλει να παίζει με το εθνόσημο στο στήθος. Όταν έρθουν και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερο το περιβάλλον, όχι πως τώρα δεν είναι φυσικά. Θέλουμε τις νίκες για να βελτιωθούμε περισσότερο».

Για τον κόσμο: «Τον θέλουμε δίπλα μας, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο ματς για να μας δίνει ώθηση».