Με την ελπίδα να της κάνει καλό

Προερχόμενη από ένα συνδυασμό αρνητικών αποτελεσμάτων, μετρώντας πέντε ήττες στους τελευταίους εφτά αγώνες (μία νίκη και μία ισοπαλία στα άλλα δύο), η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, ενδεχομένως να αποδειχθεί ευεργετική για την ΑΕΛ. Είναι εμφανές ότι στο συγκρότημα της Λεμεσού υπάρχει ανάγκη να επέλθει η ηρεμία, για να μπορέσει να κυνηγήσει τους στόχους που απομένουν, μέσω του κυπέλλου.

Σαφώς, όμως, για να υπάρχουν πιθανότητες θα πρέπει οι γαλαζοκίτρινοι να αλλάξουν εντελώς πρόσωπο με την επιστροφή στη δράση. Το επόμενο ματς στο πρόγραμμα για την ομάδα της Λεμεσού είναι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, με την οποία ισοβαθμούν στους 34 βαθμούς, όντας αμφότερες έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο του ομίλου Ανόρθωση και οκτώ πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.