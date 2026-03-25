«Θα δοκιμάσουμε νέα πρόσωπα και σχήματα»

«Θα δοκιμάσουμε νέα πρόσωπα και σχήματα»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Απόστολο Μάντζιο, ενόψει των δυο φιλικών με Λευκορωσία και Μολδαβία

Tις σκέψεις του όσον αφορά την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δυο φιλικά με Λευκορωσία (26/03) και Μολδαβία (30/03) ανάφερε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος, στη Συνέντευξη Τύπου. Αναφέρθηκε επίσης στα νέα πρόσωπα που κλήθηκαν, καθώς και στην ανανέωση της συνεργασίας του με την ΚΟΠ.

Για τα φιλικά: «Σε αυτή τη δυάδα των παιχνιδιών, όπως και σε αυτά του Ιουνίου θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε πράγματα, σχήματα και πρόσωπα, για να προετοιμαστούμε όσον το δυνατό καλύτερα για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Να υπολογίσουμε επίσης ότι είναι η πιο δύσκολη κατάσταση στην Εθνική όσον αφορά τις απουσίες. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε νέα πρόσωπα και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα για τα επόμενα παιχνίδια».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Ήταν μια διαδικασία που ειχαμε ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα με την Ομοσπονδία. Υπήρχε διάθεση και από τις δύο πλευρές για ανανέωση. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και προχωράμε μαζί για να βελτιώσουμε και να πετύχουμε τους στόχους με την Εθνική ομάδα».

Για τους αντιπάλους στο Nations League: «Είναι πιο βατές οι ομάδες, πιο κοντά σε εμάς συγκριτικά με την προηγούμενη διοργάνωση. Αυτό δεν λέει τίποτα, ίσως είναι και πιο δύσκολο αφού θα μπει το, πρέπει μπροστά. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πως θα δώσουμε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και παιχνίδι με παιχνίδι να μεγαλώνουμε ως Εθνική ομάδα».

Για τους νέους παίκτες στην κλήση: «Παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, όλες τις ομάδες. Κάνουν πολύ καλό πρωτάθλημα και δικαιωματικά είναι εδώ. Περιμένω την ανάλογη συνέχεια, την ίδια διάθεση, όπως και στις ομάδες τους, και να προσαρμοστούν σε αυτά που ζητάμε».

To κάλεσμα στον κόσμο ενόψει των δυο φιλικών: «Τον θέλουμε κοντά μας. Είναι φιλικά αλλά δεν θα κάνουμε αγγαρεία για να περάσει η ώρα μας. Στόχος είναι δύο νίκες, ζητάμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας και να αγαπήσει την Εθνική ομάδα».

