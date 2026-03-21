Το πρωτάθλημα στη Β' κατηγορία βρίσκεται τέσσερις στροφές πριν το τέλος

Το παιχνίδι Δόξα – ΠΑΕΕΚ (15:30) κεντρίζει το ενδιαφέρον στην 11η αγωνιστική του α' ομίλου στη Β' κατηγορία. Οι γηπεδούχοι θέλουν απαραίτητα τρίποντο, για να ελπίζουν σε άνοδο, όντας 5 βαθμούς πίσω από τη σημερινή αντίπαλό τους και την Καρμιώτισσα.

Από την πλευρά της η ομάδα της Κερύνειας θέλει να θέσει εκτός μάχης έναν αντίπαλο και να κάνει βήμα για είσοδό της στην πρώτη τριάδα. Tην ίδια ώρα η δεύτερη στη βαθμολογία Καρμιώτισσα παίζει εντός με την ΜΕΑΠ, ενώ σήμερα θα γίνει επίσης η αναμέτρηση Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τον αγώνα Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα.

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Nέα Σαλαμίνα 69, Ομόνοια 29Μ 47, Καρμιώτισσα 43, ΠΑΕΕΚ 43, Δόξα 38, Αγία Νάπα 34, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 27.

**Σήμερα θα γίνουν και τα τέσσερα παιχνίδια του β' ομίλου: Eθνικός Λ. - Αχυρώνας/Ονήσιλος, Ηρακλής Γερ. - ΑΕΖ, Σπάρτακος - Διγενής Μ., Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ. 

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Διγενής Μόρφου 35, Χαλκάνορας 35, Ηρακλής Γερ. 33, Σπάρτακος 33, ΑΠΕΑ Ακρ. 30, Εθνικός Λατσιών 24, ΑΕΖ 19, Αχ./ Ονήσιλος 8.

Χακίμι: «Δεν δέχομαι την απονομή του Κοπα Άφρικα σε εμάς- Ελπίζω οι συμπαίκτες μου να κάνουν το ίδιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή με Μπράουν για τους Σέλτικς - Οι Ρόκετς έβαλαν «στοπ» στους Χοκς

NBA

|

Category image

Πέρασε… αέρας τον Ντε Μινόρ ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Η ΑΕΚ έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά με την ευρωπαϊκή της πορεία

Ελλάδα

|

Category image

Απόδειξη ότι δεν θα είναι κομπάρσος

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Σχέδιο επέκτασης του «Γιόχαν Κρόιφ» με 10.000 επιπλέον θέσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφθασε η ώρα να ξεμπερδεύει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κρίσιμη στροφή με φόντο την άνοδο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τα «φώτα» στη Λεμεσο, μάχες και στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις (21/03): Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων σε Αλφαμέγα, Αν. Παπαδόπουλος & Αμμόχωστος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έχασε έδαφος η Γιουνάιτεντ με… μοιραίο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

