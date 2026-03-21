Κρίσιμη στροφή με φόντο την άνοδο!

Το παιχνίδι Δόξα – ΠΑΕΕΚ (15:30) κεντρίζει το ενδιαφέρον στην 11η αγωνιστική του α' ομίλου στη Β' κατηγορία. Οι γηπεδούχοι θέλουν απαραίτητα τρίποντο, για να ελπίζουν σε άνοδο, όντας 5 βαθμούς πίσω από τη σημερινή αντίπαλό τους και την Καρμιώτισσα.

Από την πλευρά της η ομάδα της Κερύνειας θέλει να θέσει εκτός μάχης έναν αντίπαλο και να κάνει βήμα για είσοδό της στην πρώτη τριάδα. Tην ίδια ώρα η δεύτερη στη βαθμολογία Καρμιώτισσα παίζει εντός με την ΜΕΑΠ, ενώ σήμερα θα γίνει επίσης η αναμέτρηση Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τον αγώνα Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα.

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Nέα Σαλαμίνα 69, Ομόνοια 29Μ 47, Καρμιώτισσα 43, ΠΑΕΕΚ 43, Δόξα 38, Αγία Νάπα 34, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 27.

**Σήμερα θα γίνουν και τα τέσσερα παιχνίδια του β' ομίλου: Eθνικός Λ. - Αχυρώνας/Ονήσιλος, Ηρακλής Γερ. - ΑΕΖ, Σπάρτακος - Διγενής Μ., Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ.

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Διγενής Μόρφου 35, Χαλκάνορας 35, Ηρακλής Γερ. 33, Σπάρτακος 33, ΑΠΕΑ Ακρ. 30, Εθνικός Λατσιών 24, ΑΕΖ 19, Αχ./ Ονήσιλος 8.