11η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας

Στον πρώτο όμιλο η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας θα φιλοξενήσει τον τρίτο της κατάταξης Ερμή Αραδίππου.

Βαθμολογία: Αναγέννηση 58, ΑΕΠ Πολεμιδιών 52, Ερμής Αραδίππου 49, Εθνικός Άσσιας 48, Κέδρος 43, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 28, Ασπίς Πύλας 26 και ΑΕΝ 24 βαθμούς.

Συνοπτικά το πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο:

Ασπίς Πύλας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Αναγέννηση Δερύνειας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Εθνικός Άσσιας

ΑΑΕΝ - Κέδρος

Το πρόγραμμα στον δεύτερο όμιλο:

ΑΠΟΝΑ - Οθέλλος Αθηαίνου

ΠΟ Ορμήδειας - FC Λειβάδια

Κούρης Ερήμης - ΘΟΪ Λακατάμιας

Ομόνοια Ψευδά - Άτλας Αγλαντζιάς

Βαθμολογία: ΠΟ Ορμήδειας 33, Οθέλλος Αθηαίνου 32, FC Λειβάδια 31, ΘΟΪ Λακατάμιας 30, Κούρης Ερήμης 26, Ομόνοια Ψευδά 25, Άτλας Αγλαντζιάς 25 βαθμούς και χωρίς βαθμολογικό κέρδος ο ΑΠΟΝΑ.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 21 Μαρτίου και θα αρχίσουν στις 15:30.