11η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας

Στην 11η αγωνιστική μπαίνει το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας με σημαντικές αναμετρήσεις τόσο για τις θέσεις ανόδου όσο και της κάτω ζώνης.

Στον πρώτο όμιλο η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας θα φιλοξενήσει τον τρίτο της κατάταξης Ερμή Αραδίππου.

Βαθμολογία: Αναγέννηση 58, ΑΕΠ Πολεμιδιών 52, Ερμής Αραδίππου 49, Εθνικός Άσσιας 48, Κέδρος 43, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 28, Ασπίς Πύλας 26 και ΑΕΝ 24 βαθμούς.

Συνοπτικά το πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο:

Ασπίς Πύλας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Αναγέννηση Δερύνειας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Εθνικός Άσσιας

ΑΑΕΝ - Κέδρος

Το πρόγραμμα στον δεύτερο όμιλο:

ΑΠΟΝΑ - Οθέλλος Αθηαίνου

ΠΟ Ορμήδειας - FC Λειβάδια

Κούρης Ερήμης - ΘΟΪ Λακατάμιας

Ομόνοια Ψευδά - Άτλας Αγλαντζιάς

Βαθμολογία: ΠΟ Ορμήδειας 33, Οθέλλος Αθηαίνου 32, FC Λειβάδια 31, ΘΟΪ Λακατάμιας 30, Κούρης Ερήμης 26, Ομόνοια Ψευδά 25, Άτλας Αγλαντζιάς 25 βαθμούς και χωρίς βαθμολογικό κέρδος ο ΑΠΟΝΑ.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 21 Μαρτίου και θα αρχίσουν στις 15:30.

