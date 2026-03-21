Έφθασε η ώρα να ξεμπερδεύει

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Με ενδεχόμενο τρίποντο θα ξεφύγει στους εννέα βαθμούς από τη σημερινή αντίπαλό της

Κόντρα στην μεμψιμοιρία που υπήρχε πριν από την επιστροφή του Μάουρο Καμορανέζι, η Ανόρθωση είναι πλέον έτοιμη, να ξεμπερδεύει οριστικά, από τα οποιαδήποτε σενάρια αφορούν την υπόθεση υποβιβασμού.

Φιλοξενώντας, το απόγευμα (17:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», τον Ακρίτα, η ομάδα της Αμμοχώστου, εφόσον κερδίσει, θα απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη και θα μπορέσει επιτέλους να αναπνεύσει χωρίς πρόβλημα. Με ενδεχόμενο τρίποντο θα ξεφύγει στους εννέα βαθμούς από τη σημερινή αντίπαλό της, η οποία βρίσκεται εντός της τριάδας που θα οδηγηθεί στην β’ κατηγορία.

Σημειώνεται, ότι η Ανόρθωση απέναντι στον Ακρίτα, καταγράφει αρνητικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Όχι απλά δεν κατάφερε να τον κερδίσει την τρέχουσα περίοδο (2-0, 2-2), αλλά δεν το έπραξε ούτε στις υπόλοιπες φορές, που τέθηκαν αντιμέτωποι από το 2022 και μετά, μετρώντας σε σύνολο έξι αγώνων, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Στα αγωνιστικά, εκτός επιλογών είναι οι τραυματίες Nτα Κρουζ, Σατίν, Ηλία και Αρτυματάς και λόγω καρτών ο Σόσα.

