Έχασε έδαφος η Γιουνάιτεντ με… μοιραίο Μαγκουάιρ

Στραβοπάτημα δια… χειρός Χάρι Μαγκουάιρ έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μια από τις γνωστές γκέλες του Άγγλου στόπερ στοίχισε στους «κόκκινους διαβόλους» την ισοπαλία (2-2) στην έδρα της Μπόρνμουθ.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ πήρε προβάδισμα στο 61’ με πέναλτι που κέρδισε ο Κούνια και εκτέλεσε εύστοχα ο Φερνάντες.

Παρόλο λοιπόν που οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα (με συρτό σουτ του Τράφερτ στο 67’) η Γιουνάιτεντ ξαναβρέθηκε μπροστά με αυτογκόλ του Χιλ στο 71’.

Ό,τι της έδωσε όμως η τύχη, της το πήρε πίσω ο… Μαγκουάιρ. Διότι δεν έχασε απλώς τον Εβανίλσον στο 78’, αλλά του έκανε πέναλτι και αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα.

Έτσι, ο Κρουπί ισοφάρισε από τη βούλα, γράφοντας το τελικό σκορ που διεύρυνε στα 11 παιχνίδια το εντυπωσιακό αήττητο της Μπόρνμουθ στην Premier League.

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν στις εκτός έδρας απώλειες (μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ) και απέτυχαν να πλησιάσουν, έστω και με ματς περισσότερο, τη Μάντσεστερ Σίτι στην τρίτη θέση.