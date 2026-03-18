ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29Μ πέτυχαν γκολ... ανόδου στις καθυστερήσεις

Με τέρματα που επιτεύχθηκαν στις καθυστερήσεις των αγώνων της 10ης αγωνιστικής της β’ φάσης της Β’ κατηγορίας η μάχη για τα δύο εισιτήρια που απομένουν (σ.σ. ήδη το πρώτο σφραγίστηκε από την πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα) για την άνοδο στην Α’ κατηγορία, παρέμεινε αναλλοίωτη. Πολύτιμες νίκες στο φινάλε πήραν τόσο η Ομόνοια 29ης Μαΐου, όσο και η ΠΑΕΕΚ, την ώρα που η Καρμιώτισσα είχε εύκολο απόγευμα.

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου διατήρησε τη διαφορά της, όντας στη δεύτερη θέση, από τις ομάδες που ακολουθούν, λυγίζοντας την αντίσταση του, ουραγού στον α’ όμιλο, ΑΣΙΛ με τέρμα του Τσουκαλά στο 90+3’. Με το γκολ αυτό οι πράσινοι κέρδισαν με 1-0 κι έφθασαν τους 47 βαθμούς, τέσσερις μπροστά από Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ.

Η τελευταία πήρε επίσης πολύτιμο τρίποντο στις καθυστερήσεις (90+1’) με τον Αβρααμίδη να χρίζεται σκόρερ και να κάνει το 2-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΜΕΑΠ.

Από την άλλη, η Καρμιώτισσα πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αγίας Νάπας, που πλέον απομακρύνθηκε εντελώς από τις μάχες ανόδου, καθώς απέχει εννέα βαθμούς από τις προνομιούχες θέσεις, με τέσσερις στροφές να απομένουν για το φινάλε της χρονιάς.

Α’ όμιλος

Νέα Σαλαμίνα – Δόξα 2-0 (σε εξέλιξη)

Καρμιώτισσα - Αγία Νάπα 3-0

ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ 1-2

ΑΣΙΛ - Ομόνοια 29Μ 0-1

Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ: Νέα Σαλαμίνα 66, Ομόνοια 29Μ 47, Καρμιώτισσα 43, ΠΑΕΕΚ 43, Δόξα 38, Αγία Νάπα 34, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 27.

B’ όμιλος

Στα του β’ γκρουπ, σημειώθηκε μόνο μία νίκη με τον Σπάρτακο να επικρατεί εκτός έδρας της ΑΕΖ και να ξεφεύγει ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες ομάδες πήραν από ένα βαθμό, αφού τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής έληξαν ισόπαλα.

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Χαλκάνορας 0-0

ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου 2-4

Εθνικός Λατσιών – Ηρακλής Γερολάκκου 0-0

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Διγενής Μόρφου 35, Χαλκάνορας 35, Ηρακλής Γερ. 33, Σπάρτακος 33, ΑΠΕΑ Ακρ. 30, Εθνικός Λατσιών 24, ΑΕΖ 19, Αχ./ Ονήσιλος 8.