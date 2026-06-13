Καταγγελία Παναθηναϊκού ότι ο Τζόουνς έριξε μπουνιά στον Ναν»!

Καταγγελίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού για επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού κι ενώ ο Εργκίν Αταμάν έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, ακούστηκαν πολλές φωνές έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων».

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» επέστρεψε αμέσως στον δημοσιογράφο του κρατικού καναλιού και κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν, με τον Τούρκο προπονητή να ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;», είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στην ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι πριν από τον Αταμάν, σχετική καταγγελία έκανε και ο Παναθηναϊκός AKTOR για το περιστατικό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.