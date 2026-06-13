Για 16η φορά πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός!

Μία από τις κορυφαίες σεζόν της ιστορίας του ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε με σκορ 89-85 τον Παναθηναϊκό AKTOR στον 5ο τελικό του ΣΕΦ και μετά την Ευρωλίγκα κατέκτησε και τη Stoiximan GBL, για 16η φορά στην ιστορία του!

Μετά από μία σειρά πολύ λεπτών ισορροπιών, οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν το πολύ καλύτερό τους ξεκίνημα. Για περίπου 2,5 δεκάλεπτα, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και έφτασε μέχρι το +20 (59-39). Παρά την τρομερή αντίδρασή τους και τη μείωση του σκορ σε απειλητικά επίπεδα, οι λαβωμένοι «πράσινοι» ξέμειναν από λύσεις και δυνάμεις, χωρίς να κατορθώσουν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και ολοκλήρωσε τη χρονιά του πετυχαίνοντας τους δύο μεγαλύτερους στόχους του. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε σε γενικές γραμμές πολύ θετικό αγωνιστικό πρόσωπο στους τελικούς, όμως έκλεισε τη σεζόν με τον «φτωχό» απολογισμό ενός Κυπέλλου και μπαίνει σε καλοκαίρι αποφάσεων.

Για τους νικητές, οι τρεις κορυφαίοι παίκτες της ομάδας βγήκαν μπροστά. Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε 22 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, ενώ 19 πόντους μέτρησε ο Σάσα Βεζένκοφ και 14 πόντους με 7 ριμπάουντ και κομβικές ανανεώσεις επιθέσεων ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. X-factor του ματς με 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ο Κόρι Τζόζεφ.

Από τον Παναθηναϊκό, συγκινητικό ματς έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος, που μέτρησε 21 πόντους και κράτησε σχεδόν μόνος του τους φιλοξενούμενους εντός διεκδίκησης. 14 πόντους και 6 ασίστ σημείωσε ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ από 10 πόντους είχαν οι Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ (7 ριμπάουντ).

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν με βολές του Μιλουτίνοφ (2-0), ενώ ο Λεσόρ μετά από κλέψιμο κάρφωσε για το 2-2. Ο Φουρνιέ έκλεψε από τον Ναν και απάντησε με λέι απ (4-2), ενώ με αυτόν πρωταγωνιστή σε σκοράρισμα και δημιουργία ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα 9-2. Ο Λεσόρ με φόλοου μείωσε (9-4), ενώ Χέιζ-Ντέιβις και Ναν έφεραν πιο κοντά τους φιλοξενούμενους (11-8). Ο Παπανικολάου έβαλε πολύ δύσκολο φλόουτερ (13-8), με τον Φουρνιέ να χτυπά στον αιφνιδιασμό για το 15-8. Ο Γάλλος δημιούργησε για το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ (17-8), ενώ ο Όσμαν έβαλε μεγάλο τρίποντο από τα 8 μέτρα για το 17-11. Ο Βεζένκοφ απάντησε με γκολ φάουλ (20-11), ενώ ο Μήτογλου κάρφωσε για το 20-13. Ο Τζόουνς κέρδισε αντιαθλητικό και ευστόχησε σε βολές (22-13), με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει πολύ δύσκολο καλάθι για το 24-13. Ο Μήτογλου ανανέωσε επίθεση και σκόραρε (24-15), με τους Βεζένκοφ και Ναν να ανταλλάζουν πόντους για το 26-17.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με εύκολο λέι απ του Σορτς (26-19), ενώ ο Τζόουνς απάντησε για το 28-19. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού πήγε στο καλάθι και ευστόχησε (28-21), με τον Μιλουτίνοφ να νικά τους πάντες στον αέρα και να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 31-21. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έβαλε μία βολή (31-22), με τον Ναν να πετυχαίνει δύσκολο καλάθι για το 31-24. Ο Γουόρντ σκόραρε μετά από επιθετικό ριμπάουντ, ενώ ο Ναν με δύο βολές διαμόρφωσε το 33-26. Ο Πίτερς έβαλε τρίποντο μετά από εντυπωσιακή επίθεση, ενώ ο Βεζένκοφ σκόραρε με λέι απ για το 38-26. Λεσόρ και Γουόρντ αντάλλαξαν καλάθια (40-28), ενώ ο Τολιόπουλος έβαλε τρίποντο για το 40-31. Ο Τζόζεφ έκανε τη διαφορά διψήφια με βολές (42-31), με τον Τολιόπουλο να τη ρίχνει ξανά με τον ίδιο τρόπο (42-33). Ο Φουρνιέ επέστρεψε στο παρκέ με τρίποντο (45-33), με τον Πίτερς να παίρνει την ασίστ του Γάλλου για το 47-33. Ο Τολιόπουλος πήγε στο καλάθι και διαμόρφωσε το 47-35 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Φουρνιέ (49-35), ενώ ο Λεσόρ με τον ίδιο τρόπο έγραψε το 49-37. Ο Μιλουτίνοφ ήταν ασταμάτητος στη ρακέτα και πέτυχε γκολ φάουλ μετά από ανανέωση επίθεσης (52-37), ενώ ο Παπανικολάου με λέι απ στον αιφνιδιασμό έγραψε το 54-37. Ο Σορτς πήγε σε λέι απ και μείωσε (54-39), όμως ο Μιλουτίνοφ απάντησε αμέσως από κοντά για το 56-39. Ο Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά στους 20 με τρίποντο (59-39), με τον Σορτς να σκοράρει από κοντά για το 59-41. Ο Όσμαν πέτυχε εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό (59-43), με τον Γουόκαπ να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 61-43. Ο Γκραντ έριξε τη διαφορά με τρίποντο (61-46), με τον Ναν να σκοράρει από κοντά για το 61-48. Ο Λεσόρ με φόλοου έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (61-50), ενώ μετά από τις αποβολές των Ναν και Τζόουνς, Τολιόπουλος και Βεζένκοφ αντάλλαξαν βολές για το 63-52. Ο Έλληνας περιφερειακός πήγε ξανά στη γραμμή (63-54), με τον Γουόρντ να κάνει το ίδιο για το 65-54. Ο Τζόζεφ ευστόχησε και αυτός με τη σειρά του σε δύο βολές (67-54), με τον Μήτογλου να βάζει τρίποντο για το 67-57. Ο Τολιόπουλος έριξε κι άλλο τη διαφορά (67-59), με τον Φουρνιέ να υπογράφει το 69-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Τολιόπουλος έβαλε ακόμη ένα μεγάλο τρίποντο (71-62), ενώ ο Φουρνιέ απάντησε με μία εύστοχη βολή για το 72-62. Ο Πίτερς έβαλε φλόουτερ (74-62), ενώ ο Σορτς με λέι απ έγραψε το 74-64. Ο Πίτερς πήρε την εντυπωσιακή ασίστ του Τζόζεφ (76-64), με τον Όσμαν να βάζει τρίποντο για το 76-67. Ο Βεζένκοφ βρήκε στόχο σε δύο βολές (78-67), με τον Τούρκο φόργουορντ να βάζει τρελό τρίποντο για το 78-70. Ο Σορτς έκλεψε και τέλειωσε τη φάση στο τρανζίσιον (78-72), με τον Τζόζεφ να ευστοχεί σε μεγάλο τρίποντο για το 81-72. Ο Βεζένκοφ με δύσκολο καλάθι έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (83-72), με τον Τολιόπουλο να δίνει συνεχόμενες λύσεις και να ρίχνει τη διαφορά στο 83-79. Ο Φουρνιέ με κρίσιμες βολές κράτησε τον Ολυμπιακό μπροστά και τον βοήθησε να στεφτεί πρωταθλητής.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85

Πηγή: sport-fm.gr