Πήρε την pole στη Βαρκελώνη ο Ράσελ!

Η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της Mercedes στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα συνεχίστηκε και στις κατατακτήριες δοκιμές του γκραν πρι της Βαρκελώνης.

Ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ ήταν αυτός που πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο και εξασφάλισε την pole position του αγώνα της Κυριακής (14/6), για τρίτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, όπου η Mercedes έχει το απόλυτο 7/7. Ο Λιούις Χάμιλτον με έναν εξαιρετικό τελευταίο γύρο κατόρθωσε να φέρει τη Ferrari στην πρώτη σειρά εκκίνησης, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Κίμι Αντονέλι, πρωτοπόρο της βαθμολογίας και νικητή των πέντε τελευταίων αγώνων.

Να σημειωθεί ότι, στο ξεκίνημα του τελευταίου σκέλους των δοκιμαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρκ είχε έξοδο, η Ferrari του Μονεγάσκου κατέληξε στις μπαριέρες και υπήρξε διακοπή λίγων λεπτών, ενώ ο Μονεγάσκος δεν «έγραψε» χρόνο στο Q3 και θα εκκινήσει αύριο από τη δέκατη θέση.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι της Βαρκελώνης:

1. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:14.679

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:14.743

3. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:14.998

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:15.001

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:15.021

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:15.077

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:15.090

8. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 1:16.542

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 1:16.657

10. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) --------