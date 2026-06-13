BINTEO: H γροθιά του Τζόουνς στον Ναν στα αποδυτήρια

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Game 5 στο ΣΕΦ, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 του Παναθηναϊκού AKTOR. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξε σύρραξη στα αποδυτήρια μεταξύ Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν.

VIDEO από τη σύρραξη μεταξύ Ναν και Τζόουνς: