BINTEO: H γροθιά του Τζόουνς στον Ναν στα αποδυτήρια
ΓΗΠΕΔΟ
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Το επεισόδιο στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό
Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Game 5 στο ΣΕΦ, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 του Παναθηναϊκού AKTOR. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξε σύρραξη στα αποδυτήρια μεταξύ Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν.
VIDEO από τη σύρραξη μεταξύ Ναν και Τζόουνς:
🚨 La pelea entre Tyrique Jones y Kendrick Nunn— Eurohoops España (@EurohoopsES) June 13, 2026
😳 Ambos jugadores se encararon durante em partido y el enfrentamiento siguió en el túnel de vestuarios pic.twitter.com/8VnTKWmBuC