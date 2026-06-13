MVP των τελικών ο φοβερός Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 89-85 τον Παναθηναϊκό AKTOR στον 5ο τελικό του ΣΕΦ και μετά την Ευρωλίγκα κατέκτησε και τη Stoiximan GBL, για 16η φορά στην ιστορία του.

Αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος της σειράς ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκανε συγκλονιστικούς τελικούς με 22,8 πόντους κατά μέσο όρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Γάλλος σταρ αναδείχθηκε MVP των τελικών.

«Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, κλείσαμε με θετική νότα τη σεζόν. Χάσαμε μόνο το Κύπελλο, κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους. Τώρα θέλω να απολαύσω το καλοκαίρι μου, σε πολλά μέρη.

Δεν το περίμενα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να ξανασετάρουμε τον εαυτό μας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά την απονομή.