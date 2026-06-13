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Μετά τις αψιμαχίες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινάνε τις μηνύσεις!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά τις αψιμαχίες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινάνε τις μηνύσεις!

Σιγά που δεν θα είχε και συνέχεια αυτή η σειρά των τελικών...

Τεταμένο το κλίμα στο ΣΕΦ μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL! Mετά το τέλος του ντέρμπι αιωνίων που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν, σε έξαλλη κατάσταση, επέστρεψε στο flash interview, όπου κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν!

Σύμφωνα με τους «πράσινους», το περιστατικό σημειώθηκε εκτός τηλεοπτικού πεδίου, με τον Ναν να δέχεται χτύπημα από τον σέντερ του Ολυμπιακού, γεγονός που προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση στα αποδυτήρια.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ της ΕΡΤ ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός έχει σκοπό να καταθέσει μήνυση εις βάρος του Τζόουνς για βιαιοπραγία, με την πλευρά του Ολυμπιακού να αντιπαραθέτει πως ο Ναν ήταν αυτός που ξεκίνησε το μεταξύ τους επεισόδιο.

Πάντως, όπως μετέφερε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, o sports director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, ενημέρωσε ότι οι ερυθρόλευκοι, θα καταθέσουν μήνυση κατά του Κέντρικ Ναν και του Ματίας Λεσόρ, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος στον Τζόουνς πιάνοντας τον λαιμό του!

 

Πηγή: sport-fm.gr

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