To Kατάρ σόκαρε στις καθυστερήσεις την Ελβετία

Η Ελβετία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στο Κατάρ, όμως η εικόνα του αγώνα δεν αποτυπώνεται πλήρως στο εύθραυστο 1-0 που συνόδευσε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν επέβαλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και δημιούργησε διαρκώς προϋποθέσεις για γκολ, απέναντι σε έναν αντίπαλο που περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε παθητικό ρόλο.

Οι Ελβετοί ήταν εξαιρετικοί και με 15 τελικές προσπάθειες είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Ο Νταν Εντόι αποτέλεσε τον πιο δραστήριο εκφραστή των επιθετικών τους προσπαθειών, καταγράφοντας πέντε τελικές. Ωστόσο, η υπεροχή των Ελβετών καρποφόρησε μόλις μία φορά. Το μοναδικό γκολ του πρώτου μέρους ήρθε από τον Μπριλ Εμπολό, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 17' (ο Αμπουνάντα ανέτρεψε τον Φρόιλερ) σε μια φάση που εξακολουθεί να σηκώνει συζήτηση, καθώς προηγήθηκαν έντονες αμφιβολίες για πιθανό οφσάιντ πριν την ανατροπή.

Από την άλλη πλευρά, το Κατάρ πέρασε δύσκολες στιγμές, αμυνόμενο διαρκώς στα όριά του. Η ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι αν και είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Εντμίλσον στο 2ο λεπτό δυσκολεύτηκε να κρατήσει την κατοχή και να αναπτυχθεί οργανωμένα. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Μαχμούντ Αμπουνάντα, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις. Ο γκολκίπερ της Αλ Ραγιάν είχε τρομερές τοποθετήσεις στο 6ο λεπτό σε προσπάθεια του Εντόι, στο 21' σε σουτ του Ζακάρια, ενώ στις καθυστερήσεις νίκησε τόσο τον φορ της Νότιγχαμ όσο και τον Βάργκας. Οι Καταριανοί πάντως είχαν ακόμα μια καλή στιγμή στο 43', αλλά ο Κόμπελ είχε εξαιρετική αντίδραση στην προσπάθεια του Εντμίλσον.

Σοκ στις καθυστερήσεις!

Στην επανάληψη, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έλεγξε τον ρυθμό, περιόρισε το Κατάρ σε παθητικό ρόλο για μεγάλα διαστήματα του αγώνα. Ωστόσο, η έλλειψη αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια κράτησε τους Καταριανούς μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Η ομάδα του Λοπετέγκι προσπάθησε να βρει χώρους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι Ελβετοί ανέβασαν ρυθμό μετά το 70’, αλλά τόσο ο Εμπολό όσο και ο Βάργκας δεν κατόρθωσαν να βρουν δίχτυα. Οσο έμενε όμως το εύθραυστο 1-0 τόσο οι Καταριανοί ήλπιζαν και στις καθυστερήσεις… σόκαραν τον αντίπαλό τους. Ο Κούχι έπειτα από υπέροχη σέντρα του Αμίν κατάφερε με καρφωτή κεφαλιά να ρίξει στο καναβάτσο την Ελβετία (1-1) και να σφραγίσει μια εντυπωσιακή έκπληξη στη διοργάνωση!

Πηγή: gazzetta.gr