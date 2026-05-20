Ο Μίδας Έμερι το έκανε ξανά, η Άστον Βίλα ήταν όνειρο και σήκωσε το Europa League!

Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα, που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League.

Και πώς να το χάσει!

Η Άστον Βίλα... πάτησε τη Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Europa League, επιστρέφοντας στα τρόπαια μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.

Πέμπτη κούπα σε έξι τελικούς στον θεσμό για τον θρυλικό Ουνάι Έμερι, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει τον Ολυμπιακό μία ανάσα από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς χρειάζεται πλέον μόνο να διατηρήσει η Άστον Βίλα την τέταρτη θέση στην Premier League.Χτύπησε δις πριν το ημίχρονο η Βίλα

Οι Άγγλοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και απείλησαν στο τρίτο μόλις λεπτό, όταν το σουτ του Ρότζερς υποχρέωσε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Ατουμπόλου. Στον ίδιο ποδοσφαιριστή ανήκε και η επόμενη αξιόλογη φάση, με τον χαφ της Βίλα να σουτάρει άουτ στο 10'. Η πρώτη απειλή από πλευράς Γερμανών ήρθε στο 18', με τον Χέφλερ να στέλνει την μπάλα εκτός εστίας μέσα από την περιοχή, ενώ στο 34' η μακρινή προσπάθεια του Μανζάμπι δεν ανησύχησε τον Μαρτίνες, που μπλόκαρε.

Εντέλει, εκεί που όλα έδειχναν πως το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ήρθε ο Τίλεμανς να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό μονοκόμματο σουτ μετά από υπέροχη μπαλιά του Ντιν στο 41'! Η Βίλα όμως δεν έμεινε εκεί και εκμεταλλεύτηκε την παγωμάρα της Φράιμπουργκ, φτάνοντας και σε δεύτερο τέρμα με καταπληκτικό πλασέ του Μπουεντία στο 45+3'...

Καμία αντίδραση από τη Φράιμπουργκ

Οι Γερμανοί ήξεραν πως χρειάζονται ένα γρήγορο γκολ για να μπουν ξανά στο ματς, ωστόσο οι Άγγλοι ήταν αυτοί που κόντεψαν να φτάσουν στο 3-0, με την προβολή του Γουότκινς στο 54' να περνάει άουτ. Αυτό ήρθε τελικά στο 58', όταν ο Ρότζερς έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά το γύρισμα του Μπουεντία, καθαρίζοντας το ματς!

Η Φράιμπουργκ πλέον δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα για να μπει ξανά στο ματς, με την κεφαλιά του Ονάνα στο 70' να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Τρία λεπτά αργότερα, η κακή έξοδος του Μαρτίνες έδωσε την ευκαιρία στον Ρόσενφελντερ να απειλήσει αλλά ο Αργεντινός δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει, με τον Μπουεντία να αστοχεί από πλεονεκτική θέση για το 4-0 στο 75'. Ακολούθησε επέμβαση του Ατουμπόλου στο σουτ του ΜακΓκιν στο 79', με το σκορ εντέλει να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου - Κίμπλερ (73' Μακενγκό), Μ. Γκίντερ, Λίνχαρτ (61' Ρόσενφελντερ), Τρόι - Έγκεσταϊν, Χέφλερ (61' Χέλερ) - Μπέστε (86' Κρ. Γκίντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73' Σέρχαντ) - Ματάνοβιτς

Άστον Βίλα: Μαρτίνες - Κας, Κόνσα, Τόρες (88' Μινγκς), Ντιν (81' Μάατσεν) - Λίντελοφ (66' Ονάνα), Τίλεμανς (88' Λουίς) - ΜακΓκιν, Ρότζερς, Μπουεντία (81' Σάντσο) - Γουότκινς

