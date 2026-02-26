Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών: Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά και στην ημιτελική φάση κληρώθηκαν οι ακόλουθοι αγώνες:

ΑΕΚ Κελλιών - Ερμής Αραδίππου

ΠΟ Ορμήδειας - ΘΟΪ Λακατάμιας

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 4 Μαρτίου και οι επαναληπτικοί στις 11 Μαρτίου 2026.