Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών: Τα ζευγάρια των ημιτελικών
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση των αγώνων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2025 - 2026.
Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά και στην ημιτελική φάση κληρώθηκαν οι ακόλουθοι αγώνες:
ΑΕΚ Κελλιών - Ερμής Αραδίππου
ΠΟ Ορμήδειας - ΘΟΪ Λακατάμιας
Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 4 Μαρτίου και οι επαναληπτικοί στις 11 Μαρτίου 2026.