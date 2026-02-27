Νέα Σαλαμίνα: «Έφτασε η στιγμή της ανόδου, ελάτε γήπεδο»

Ερυθρόλευκε λαέ,

Αύριο, Σάββατο, η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον ΑΣΙΛ Λύσης στα Λύμπια, σε έναν αγώνα που μπορεί να σφραγίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επιστροφή της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου στην Α’ Κατηγορία.

Ο στόχος μας από την πρώτη ημέρα ήταν ξεκάθαρος: να επαναφέρουμε τη Νέα Σαλαμίνα εκεί όπου ανήκει. Στη φυσική της θέση. Στην κατηγορία που αρμόζει στην ιστορία, στο μέγεθος και στον κόσμο της.

Αύριο είναι μια στιγμή δικαίωσης για τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους όσοι δούλεψαν με πίστη, πειθαρχία και αποφασιστικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μια στιγμή που ο κόσμος της Σαλαμίνας οφείλει να δώσει βροντερό «παρών», να χειροκροτήσει την προσπάθεια και να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιστρέφουμε πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι και πιο απαιτητικοί.

Καλούμε όλο τον ερυθρόλευκο λαό να βρεθεί στο γήπεδο, να στηρίξει με πάθος και σεβασμό την ομάδα και να αποτελέσει τη δύναμη που θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα.

Η παρουσία όλων είναι σημαντική.