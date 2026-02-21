Κομβική αγωνιστική με ντέρμπι ανόδου

Σαφώς τα βλέμματα είναι στον α΄όμιλο, όπου πέντε ομάδες δίνουν μάχη για τα άλλα δύο εισιτήρια ανόδου μιας και το ένα, είναι εδώ και καιρό καπαρωμένο από τη Νέα Σαλαμίνα. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν απίστευτη πορεία καθώς μετρούν 18 νίκες και δύο ισοπαλίε και πλησιάζει και η μαθηματική στέψη.

Στις 15:00 λοιπόν θα γίνουν οι αγώνες: ΠΑΕΕΚ-Αγία Νάπα, Νέα Σαλαμίνα-Καρμιώτισσα, Δόξα-Ομόνοια 29 Μαΐου, ΜΕΑΠ-ΑΣΙΛ.

Η βαθμολογία του α΄γκρουπ: Νέα Σαλαμίνα 56, Καρμιώτισσα 35, ΠΑΕΕΚ 35, Ομόνοια 29Μ 34, Αγία Νάπα 33, Δόξα 31, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 24.

*** Στο κάτω διάζωμα, άρχισε να ξεκαθαρίζει το σκηνικό αν και υπάρχει ακόμη δρόμος. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Αχ./Ονήσιλος-ΑΕΖ, ΑΠΕΑ Ακρ.-Ηρακλής Γερ., Χαλκάνορας-Σπάρτακος, Διγενής Μόρφου-Εθνικός Λατσιών.

Η βαθμολογία του β΄γκρουπ: Σπάρτακος 29, Χαλκάνορας 27, Διγενής Μόρφου 25, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Ηρακλής 22, Εθνικός Λατσιών 17, ΑΕΖ 15, Αχ./ Ονήσιλος 6.