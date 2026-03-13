Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων: Η γιορτή στο ΓΣΠ αρχίζει...

Η πρώτη διεθνής διοργάνωση στο 2026 θα διεξαχθεί στη Λευκωσία! Το Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ φόρεσε τα γιορτινά του, για να υποδεχθεί στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του και στα τρία στάδια του, το 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Το σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026 στο ΓΣΠ θα υπάρχει λάμψη... αστέρων, αφού θα βρίσκονται σε αυτό οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αθλητές και αθλήτριες στα αγωνίσματα ρίψεων. Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης, αναμένεται να προσφέρουν εξαιρετικό θέαμα σε θεατές και τηλεθεατές. Η παρουσία τόσων σπουδαίων ονομάτων δεν προϊδεάζει μόνο για μεγάλες βολές σε όλα τα αγωνίσματα, αλλά προδιαθέτει και έντονο ανταγωνισμό για την κατάκτηση των μεταλλίων. Συνολικά, έχουν δηλώσει συμμετοχή 284 αθλητές και αθλήτριες από 35 χώρες.

Παρέα με τους κορυφαίους στα 16 αγωνίσματα που θα διεξαχθούν το σαββατοκύριακο, θα κάνουν τις προσπάθειές τους και οι δικοί μας αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι και οποίες θέλουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Η ομάδα μας αποτελείται από οκτώ (8) άνδρες και πέντε (5) γυναίκες, οι οποίοι θα αγωνιστούν στα 13 από τα 16 αγωνίσματα. Θα είναι για όλους και όλες μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για ατομικές επιδόσεις, αφού ελάχιστες είναι οι φορές που τούς δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστούν σε διεθνή διοργάνωση μέσα στο σπίτι τους και μπροστά από τις οικογένειες και τούς φίλους τους.

Ο κυπριακός στίβος έχει πιθανότητες κατάκτησης μεταλλίων με τους δύο 20χρονους κορυφαίους στον κόσμο σφυροβόλους μας, Ιωσήφ Κεσίδη και Βαλεντίνα Σάββα, στην κατηγορία κάτω των 23 ετών. Ο Κεσίδης, χρυσός νικητής πέρσι στη Λευκωσία και με το πρόσφατο τεράστιο παγκύπριο ρεκόρ των 77,32μ., στοχεύει σε δεύτερη συνεχόμενη επικράτησή του. Μεγάλος αντίπαλός του θα είναι ο πανύψηλος και εξαιρετικά ταλαντούχος Ούγγρος Άρμιν Σαμπάντος, ο οποίος έχει ατομικό 78,06μ. και φετινό 77,64μ. και πέρσι ήταν η μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Ανδρών στο Τόκιο, καθώς κατέλαβε την 8η θέση. Ο αθλητής τού Πανίκου Χαραλάμπους θα ανοίξει το 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, καθώς η σφυροβολία ανδρών κάτω των 23 ετών είναι ορισμένη να αρχίσει στις 10:00 το πρωί τού Σαββάτου (14/03/26).

Η Βαλεντίνα Σάββα ήρθε ειδικά στην Κύπρο από την Καλιφόρνια, για να κάνει την πρεμιέρα της στη χρονιά στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Παρά το ότι είναι αρκετά καλά προπονημένη, εντούτοις η κάθε πρεμιέρα εμπερικλείει και την αγωνία τού... πόσο μακριά θα ρίξω. Η Σάββα έγινε πέρσι η πρώτη Κύπρια με βολή πάνω από τα 70 μέτρα (70,22μ.) και αναμένεται να έχει ανταγωνισμό από τη Γαλλίδα Φλορελά Φραΐς (φετινό και ατομικό τα 69,08μ.) και τη Σουηδή Πατρίτσια Κάμγκα (69,14μ.). Η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη θα αγωνιστεί στη σφυροβολία γυναικών κάτω των 23 ετών, στις 10:10 το πρωί τής Κυριακής (15/03/26).

Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά τής Κύπρου και στους προπονητές τους καλή επιτυχία στη διοργάνωση και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους...

* Μπορείτε να δείτε την ανάλυση για τα αγωνίσματα ανδρών στην ιστοσελίδα τής ΚΟΕΑΣ https://koeas.org.cy/anakoinwseis/erxontai-spoudaioi-athlites-sto-evropaiko-kypello-ripsewn/

* Για τα αγωνίσματα γυναικών στο https://koeas.org.cy/anakoinwseis/poly-dynates-oi-gynaikes-sto-evropaiko-kypello-ripsewn/ και

* Για τα αγωνίσματα κάτω των 23 ετών στο https://koeas.org.cy/anakoinwseis/kesidis-kai-savva-elpides-xrysou-stin-katigoria-k23/

Οι ειδικοί κανονισμοί και τα μετάλλια...

Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων είναι η μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει την ευκαιρία στον αθλητή και αθλήτρια να κάνουν και τις έξι (6) βολές τους, καθώς δεν ακολουθείται το διεθνές μοτίβο του τερματισμού των προσπαθειών των αθλητών / αθλητριών που δεν βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα μετά τις τρεις πρώτες βολές!

* Περισσότερες πληροφορίες, τις τελικές λίστες εκκίνησης, την απευθείας καταγραφή των αποτελεσμάτων, live streaming και ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για το 24ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://nicosia2025-26-27.org.cy/ και ιδιαίτερα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου https://www.european-athletics.com

* Απευθείας μετάδοση της διοργάνωσης θα υπάρχει στο ΡΙΚ και στο κανάλι τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο youtube.

* Να σημειώσουμε ότι η δημιουργία των μεταλλίων, όπως και πέρσι, είναι έμπνευσή από την εικαστικό Νάσω Στεργενάκη και αποτυπώνουν την παραδοσιακή τέχνη των λευκαρίτικων κεντημάτων, συνδυάζοντας την πολιτιστική κληρονομιά και τον αθλητικό δυναμισμό.

* Σε όλους τούς νικητές και νικήτριες, εκτός από τα μετάλλια, θα δοθεί ως δώρο και το παραδοσιακό μας προϊόν, το χαλλούμι, προσφορά τής γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης.

* Στην Τελετή Έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (14/03/26), θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς, ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρις, ο πρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΘΛΗΤΗΣ / ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΤ.ΕΠ. Φ.ΕΠ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Ανδρών Πέτρος Μιχαηλίδης 19,49μ. 19,49μ.

Ανδρών Κ23 Κυριάκος Βασιλείου 15,49μ. 15,49μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Ανδρών Ραφαήλ Ζαχαρία 59,54μ. /

Γυναικών Παρασκευή Θρασυβούλου 53,62μ. 53,62μ.

Ανδρών Κ23 Κυριάκος Γενεθλή 52,81μ. 51,81μ.

Γυναικών Κ23 Μαρίνα Χατζηκώστα 51,32μ. 50,80μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Ανδρών Αλέξανδρος Πουρσανίδης 74,97μ. 68,48μ.

Γυναικών Κωνσταντίνα Αντωνιάδου 51,64μ. 51,64μ.

Ανδρών Κ23 Ιωσήφ Κεσίδης 77,32μ. 77,32μ.

Γυναικών Κ23 Βαλεντίνα Σάββα 70,22μ. /

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ανδρών Σωτήρης Αχιλλέως 60,69μ. 54,70μ.

Ανδρών Κ23 Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης 60,21μ. 60,21μ.

Γυναικών Κ23 Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου 50,34μ. 49,40μ.

Μέγας χορηγός του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων 2026 είναι η εταιρεία ΧΜ. Βασικοί οικονομικοί συμπαραστάτες για την ανάληψη και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο θεσμικός χορηγός της ΚΟΕΑΣ Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ο διαχρονικός χορηγός Allwyn. Χορηγός, είναι επίσης, η φαρμακευτική εταιρεία Medochemie και υποστηρικτές ο Δήμος Στροβόλου και το ΤΕΠΑΚ. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΡΙΨΕΩΝ 2026

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑΔΙΟ

10:00 Σφυροβολία Ανδρών Κ23 / Στάδιο 1

(Ιωσήφ Κεσίδης)

10:30 Ακοντισμός Γυναικών Κ23 / Στάδιο 2

(Ειρήνη - Τζέιν Θεοδώρου)

11:35 Σφαιροβολία Ανδρών Κ23 Β Στάδιο 1

(Κυριάκος Βασιλείου)

12:30 Σφυροβολία Γυναικών Α Στάδιο 1

12:30 Σφυροβολία Γυναικών Β Στάδιο 3

(Κωνσταντίνα Αντωνιάδου)

13:05 Σφαιροβολία Ανδρών Κ23 Α Στάδιο 1

14:35 Δισκοβολία Γυναικών Κ23 Β Στάδιο 3

14:45 Ακοντισμός Γυναικών / Στάδιο 1

14:50 Σφαιροβολία Γυναικών / Στάδιο 1

16:15 Δισκοβολία Γυναικών Κ23 Α Στάδιο 3

(Μαρίνα Χατζηκώστα)

16:20 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

16:35 Δισκοβολία Ανδρών Β Στάδιο 2

(Ραφαήλ Ζαχαρία)

17:00 Δισκοβολία Ανδρών Α Στάδιο 1

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑΔΙΟ

10:00 Σφαιροβολία Γυναικών Κ23 / Στάδιο 1

10:05 Δισκοβολία Ανδρών Κ23 / Στάδιο 2

(Κυριάκος Γενεθλή)

10:10 Σφυροβολία Γυναικών Κ23 / Στάδιο 1

(Βαλεντίνα Σάββα)

12:25 Σφυροβολία Ανδρών Β Στάδιο 3

(Αλέξανδρος Πουρσανίδης)

12:25 Σφυροβολία Ανδρών Α Στάδιο 1

12:35 Ακοντισμός Ανδρών Κ23 / Στάδιο 2

(Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης)

15:00 Δισκοβολία Γυναικών Α Στάδιο 1

15:00 Δισκοβολία Γυναικών Β Στάδιο 2

(Παρασκευή Θρασυβούλου)

15:05 Σφαιροβολία Ανδρών / Στάδιο 1

(Πέτρος Μιχαηλίδης)

17:10 Ακοντισμός Ανδρών Α Στάδιο 1

17:10 Ακοντισμός Ανδρών Β Στάδιο 2

(Σωτήρης Αχιλλέως)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΤΑΔΙΟ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:00 Σφυροβολία Ανδρών Κ23 /

11:35 Σφαιροβολία Ανδρών Κ23 Β

12:30 Σφυροβολία Γυναικών Α

13:05 Σφαιροβολία Ανδρών Κ23 Α

14:45 Ακοντισμός Γυναικών /

14:50 Σφαιροβολία Γυναικών /

17:00 Δισκοβολία Ανδρών Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ

10:00 Σφαιροβολία Γυναικών Κ23 /

10:10 Σφυροβολία Γυναικών Κ23 /

12:25 Σφυροβολία Ανδρών Α

15:00 Δισκοβολία Γυναικών Α

15:05 Σφαιροβολία Ανδρών /

17:10 Ακοντισμός Ανδρών Α

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:30 Ακοντισμός Γυναικών Κ23 /

16:35 Δισκοβολία Ανδρών Β

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:05 Δισκοβολία Ανδρών Κ23 /

12:35 Ακοντισμός Ανδρών Κ23 /

15:00 Δισκοβολία Γυναικών Β

17:10 Ακοντισμός Ανδρών Β

ΣΤΑΔΙΟ 3

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

12:30 Σφυροβολία Γυναικών Β

14:35 Δισκοβολία Γυναικών Κ23 Β

16:15 Δισκοβολία Γυναικών Κ23 Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

12:25 Σφυροβολία Ανδρών Β