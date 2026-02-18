Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
14:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cytavision)
15:00 ΑΣΙΛ – Νέα Σαλαμίνα
15:00 Αγία Νάπα – Δόξα Κατωκοπιάς
17:00 Ομόνοια 29Μ -ΜΕΑΠ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
15:00 ΑΕΖ – Διγενής Μόρφου
15:00 Εθνικός Λατσιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
15:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Χαλκάνορας
15:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος