Υπέταξε την ΠΑΕΕΚ η Ομόνοια 29Μ και... χαμός για την άνοδο (βαθμολογία)

Με σπουδαία νίκη της Ομόνοιας 29ης Μαΐου απέναντι στην ΠΑΕΕΚ με 2-0 ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του α΄ γκρουπ της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Οι πράσινοι χάρη σε γκολ των Αριστοτέλους (4΄) και Αβραάμ (71΄) πήραν το τρίποντο στην Περιστερώνα επιστρέφοντας στις επιτυχίες και μειώνοντας στον πόντο τη διαφορά τους από την αντίπαλό τους και τις θέσεις ανόδου.

Η ΠΑΕΕΚ, που υπέστη δεύτερη σερί ήττα, διατηρήθηκε μεν στην τρίτη θέση όμως πλέον βρίσκεται στο -1 και -2 από την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Η μάχη για την άνοδο γίνεται πλέον «καυτή» καθώς πέραν της Νέας Σαλαμίνας που την έχει «κλειδώσει», οι επόμενες τέσσερις ομάδες βρίσκονται σε απόσταση μόλις δύο βαθμών, ενώ εντός μάχης βρίσκεται και η Δόξα που καραδοκεί στο -4.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ:

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0

Δόξα - ΜΕΑΠ 0-2

Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 56

2. Καρμιώτισσα 35

3. ΠΑΕΕΚ 35

------------------------------------

4. Ομόνοια 29ης Μαΐου 34

5. Αγία Νάπα 33

6. Δόξα 31

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 24