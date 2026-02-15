Τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους: Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ στους «16» του FA Cup

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι απογευματινοί αγώνες της Κυριακής (15/2) για τη φάση των «32» του FA Cup, καθώς τα φαβορί Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ πήραν την πρόκριση με εκτός έδρας νίκες.

Η Γουλβς δυσκολεύτηκε αρκετά στο «Μπλάντελ Παρκ» απέναντι στη Γκρίσμπι, η οποία άντεξε για μία ώρα με έντονο αμυντικό προσανατολισμό. Τελικά, ο Σαντιάγο Μπουένο βρήκε το γκολ στο 60', χαρίζοντας στους «λύκους» το εισιτήριο (0-1) για τους «16».

Στο Στόουκ, η Φούλαμ χρειάστηκε να… γυρίσει από την κόλαση. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19' με τον Γιουν Χο Μπάε, όμως οι Λονδρέζοι απάντησαν στο δεύτερο μέρος: Πρώτα με τον Κέβιν στο 55' και στη συνέχεια με τον Χάρισον Ριντ έξι λεπτά πριν το φινάλε, ανατρέποντας το ματς (1-2) και παίρνοντας την πρόκριση.

Τέλος, η Σάντερλαντ πέρασε από την Οξφόρδη χάρη στο γκολ του Χαμπίπ Ντιαρά στο 32'. Με σωστή διαχείριση μέχρι το τέλος, οι «μαυρόγατες» κράτησαν το 0-1 και συνέχισαν την πορεία τους στον ιστορικό θεσμό.

Η φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας

Παρασκευή (13/2)

Χαλ-Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Σάββατο (14/2)

Μπέρτον-Γουέστ Χαμ 0-1 (παράταση)

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ 2-0

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παράταση)

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 1-3

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0

Κυριακή (15/2)

Μπέρμπιγχαμ-Λιντς 2-4 (πέναλτι) 1-1 κ.δ. και παρ.

Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 0-1

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2

18.30: Άρσεναλ-Γουίγκαν

Δευτέρα (16/2)

22.00: Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ

Ο αγώνας της Πορτ Βέιλ με την Μπρίστολ Σίτι θα γίνει στις 3/3



