Τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους: Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ στους «16» του FA Cup
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι απογευματινοί αγώνες της Κυριακής (15/2) για τη φάση των «32» του FA Cup, καθώς τα φαβορί Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ πήραν την πρόκριση με εκτός έδρας νίκες.
Η Γουλβς δυσκολεύτηκε αρκετά στο «Μπλάντελ Παρκ» απέναντι στη Γκρίσμπι, η οποία άντεξε για μία ώρα με έντονο αμυντικό προσανατολισμό. Τελικά, ο Σαντιάγο Μπουένο βρήκε το γκολ στο 60', χαρίζοντας στους «λύκους» το εισιτήριο (0-1) για τους «16».
Στο Στόουκ, η Φούλαμ χρειάστηκε να… γυρίσει από την κόλαση. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19' με τον Γιουν Χο Μπάε, όμως οι Λονδρέζοι απάντησαν στο δεύτερο μέρος: Πρώτα με τον Κέβιν στο 55' και στη συνέχεια με τον Χάρισον Ριντ έξι λεπτά πριν το φινάλε, ανατρέποντας το ματς (1-2) και παίρνοντας την πρόκριση.
Τέλος, η Σάντερλαντ πέρασε από την Οξφόρδη χάρη στο γκολ του Χαμπίπ Ντιαρά στο 32'. Με σωστή διαχείριση μέχρι το τέλος, οι «μαυρόγατες» κράτησαν το 0-1 και συνέχισαν την πορεία τους στον ιστορικό θεσμό.
Η φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας
Παρασκευή (13/2)
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Σάββατο (14/2)
Μπέρτον-Γουέστ Χαμ 0-1 (παράταση)
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2
Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ 2-0
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1
Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παράταση)
Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 1-3
Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0
Κυριακή (15/2)
Μπέρμπιγχαμ-Λιντς 2-4 (πέναλτι) 1-1 κ.δ. και παρ.
Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 0-1
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2
18.30: Άρσεναλ-Γουίγκαν
Δευτέρα (16/2)
22.00: Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ
Ο αγώνας της Πορτ Βέιλ με την Μπρίστολ Σίτι θα γίνει στις 3/3
sport-fm.gr