Γκαρσία: «Μια καταστροφή - Επηρεάζουν όσα ακούγονται, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το ποδόσφαιρο»

Δημοσιευτηκε:

Γκαρσία: «Μια καταστροφή - Επηρεάζουν όσα ακούγονται, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το ποδόσφαιρο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μετά την τρίτη σερί ήττα που δέχθηκε η ομάδα του, με 3-2 από τον Εθνικό στο Δασάκι.

«Δεν έχουμε δικαιολογίες, δεν παρουσιαστήκαμε, ήταν μια κατστροφή. Όταν λέω αποτύχαμε το εννοώ με όλες τις έννοιες. Δεχθήκαμε γκολ για γέλια, πολύ εύκολα Δεν πετύχαμε γκολ όταν μπορούσαμε. Αποτύχαμε. Παίξαμε άσχημα. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα έπρεπε να είχαμε καταλάβει πώς έπρεπε να παίξουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί δεν πρέπει».

Για τον πληγωμένο κόσμο και τι μπορεί να πει: «Σήμερα το μόνο που μπροώ να κάνω είναι να ζητήσω συγνώμη γιατί αποτύχαμε. Τώρα πρέπει απλά να προσπαθήσουμε να σώσουμε τη χρονιά, να αλλάξουμε την εικόνα που είχαμε σήμερα. Πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι».

Για το τι άλλαξε στον δεύτερο γύρο και αν επηρεάζει την ομάδα το θέμα στα διοικητικά: «Είναι όλα αυτά μαζί. Στον πρώτο γύρο η ομάδα ξεκίνησε καλά. Μετά τραυματισμοί, κάρτες, πολλές φορές δεν είχαμε βάθος στον πάγκο. Για αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Όπως είπες όλα αυτά που ακούγονται δεν το κάνουν εύκολο. Κανονικά πρέπει να έρχεσαι να παίξεις ποδόσφαιρο σκεφτόμενος μόνο το ποδόσφαιρο. Όχι τι λέει ο ένας, ο άλλος, ποιος μένει, ποιος φεύγει. Φυσικά αυτά είναι φυσιολογικά όμως τώρα πρέπει να σώσουμε τη χρονιά».

 

Διαβαστε ακομη