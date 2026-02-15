ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φερέιρα: «Αξίζαμε τη νίκη επι του ΑΠΟΕΛ - Έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φερέιρα: «Αξίζαμε τη νίκη επι του ΑΠΟΕΛ - Έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Εθνικού Ρουί Φερέιρα μετά τη νέα μεγάλη νίκη της ομάδας του με 3-2 επί του ΑΠΟΕΛ.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι άξιζαν γιατί πάλεψαν όχι μόνο σήμερα αλλά και κατά τη διάρκεια της βδομάδας. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι όμως ήταν εξαιρετικοί. Είχαμε λίγες επιλογές λόγω τραυματισμών και καρτών. Κάποιοι έπαιξαν σε άλλες θέσεις. Μόνο και μόνο για αυτό αξίζουν τρομερά συγχαρητήρια. Ο Αντερέγκεν έπαιξε ακραίος, όπως και άλλοι σε άλλες θέσεις κι αυτό ήταν δύσκολο όμως τα καταφέραμε. Μόνο και μόνο που κερδίσαμε με όλα αυτά είναι πολύ σημαντική νίκη. Αν το πιστέψουν οι παίκτες περισσότερο θα έρθουν και άλλες νίκες σαν αυτές. Το πρώτο ημίχρονο αξίζαμε να προηγούμαστε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο είχαμε κάποια θέματα, έπρεπε να κάνουμε αλλαγές, είχαμε στενότητα. Αμυνθήκαμε, η ομάδα έσπασε λίγο, χάσαμε μέτρα, αμυνθήκαμε όμως παλέψαμε και μας άξιζε η νίκη».

Τι άλλαξε και μετά τις 11 σερί ήττες έχει 3 σερί νίκες: «Το βασικότερο είναι η νοοτροπία, είναι ξεκάθαρο. Οι παίκτες αποδέχθηκαν και πίστεψαν στη δουλειά μας, έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας και τα καταφέραμε. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει μετά από 11 σερί ήττες. Όμως είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου που είχαν θέληση να επανέλθουμε και το σημαντικό είναι ότι είμαστε μια ομάδα, δεν πρέπει ο καθένας να κοιτά τον εαυτό του. Όταν είμαστε ομάδα όλα είναι πιθανά. Είναι σημαντικές οι τρεις σερί νίκες. Ευχαριστώ και το συμβούλιο και τους ανθρώπους που είναι εδώ και μας παρέχουν τα πάντα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σκασμένος ο Αταμάν, έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά το μεγάλο κάζο του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μην δει μπροστά του ΑΠΟΕΛ, αμέσως να σκοράρει!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην Τεχνική Κατάβαση ο Κουγιουμτζιάν – Νέα Ολυμπιακή πρόκληση στο Milano–Cortina 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το Ντουμπάι

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Διέλυσε τους νόμους της φυσικής ο Χουλκ με φοβερή εκτέλεση φάουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Πάφος 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους: Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ στους «16» του FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φερέιρα: «Αξίζαμε τη νίκη επι του ΑΠΟΕΛ - Έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Μια καταστροφή - Επηρεάζουν όσα ακούγονται, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κολοσσός τέζαρε τον Παναθηναϊκό στην έκπληξη της δεκαετίας στο ελληνικό μπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη του Εθνικού επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρεις σερί ήττες μετά από 4,5 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ματσάρα στο Δασάκι και νέα μαχαιριά στον ΑΠΟΕΛ από τον Εθνικό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρέ αλλαγών στην ενδεκάδα της Πάφου στο «Alphamega»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη