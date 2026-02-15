Φερέιρα: «Αξίζαμε τη νίκη επι του ΑΠΟΕΛ - Έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Εθνικού Ρουί Φερέιρα μετά τη νέα μεγάλη νίκη της ομάδας του με 3-2 επί του ΑΠΟΕΛ.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι άξιζαν γιατί πάλεψαν όχι μόνο σήμερα αλλά και κατά τη διάρκεια της βδομάδας. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι όμως ήταν εξαιρετικοί. Είχαμε λίγες επιλογές λόγω τραυματισμών και καρτών. Κάποιοι έπαιξαν σε άλλες θέσεις. Μόνο και μόνο για αυτό αξίζουν τρομερά συγχαρητήρια. Ο Αντερέγκεν έπαιξε ακραίος, όπως και άλλοι σε άλλες θέσεις κι αυτό ήταν δύσκολο όμως τα καταφέραμε. Μόνο και μόνο που κερδίσαμε με όλα αυτά είναι πολύ σημαντική νίκη. Αν το πιστέψουν οι παίκτες περισσότερο θα έρθουν και άλλες νίκες σαν αυτές. Το πρώτο ημίχρονο αξίζαμε να προηγούμαστε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο είχαμε κάποια θέματα, έπρεπε να κάνουμε αλλαγές, είχαμε στενότητα. Αμυνθήκαμε, η ομάδα έσπασε λίγο, χάσαμε μέτρα, αμυνθήκαμε όμως παλέψαμε και μας άξιζε η νίκη».

Τι άλλαξε και μετά τις 11 σερί ήττες έχει 3 σερί νίκες: «Το βασικότερο είναι η νοοτροπία, είναι ξεκάθαρο. Οι παίκτες αποδέχθηκαν και πίστεψαν στη δουλειά μας, έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας και τα καταφέραμε. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει μετά από 11 σερί ήττες. Όμως είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου που είχαν θέληση να επανέλθουμε και το σημαντικό είναι ότι είμαστε μια ομάδα, δεν πρέπει ο καθένας να κοιτά τον εαυτό του. Όταν είμαστε ομάδα όλα είναι πιθανά. Είναι σημαντικές οι τρεις σερί νίκες. Ευχαριστώ και το συμβούλιο και τους ανθρώπους που είναι εδώ και μας παρέχουν τα πάντα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας».