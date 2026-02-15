LIVΕ: Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 2-1

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Εθνικό και ΑΠΟΕΛ που διεξάγεται στο Δασάκι συνεχίζεται η δράση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι, στη σκιά των διοικητικών εξελίξεων και της επικείμενης αποχώρησης του προέδρου Πρόδρομου Πετρίδη, έχουν αδιαπραγμάτευτο στόχο την επιστροφή στις νίκες με στόχο να αρχίσουν την αντεπίθεσή τους προς τις θέσεις Ευρώπης, ενώ η ομάδα της Άχνας θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες και να κάνει την έκπληξη ώστε να εξέλθει της ζώνης του υποβιβασμού.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος ημιχρόνου

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

44' Σουτ του Μαρκίνιος, κόντραρε στον Κονφέ.

41' Σουτ του Αντερέγκεν, πάνω από τα δοκάρια.

30' ΓΚΟΛ, 2-1 ο Εθνικός ξανά με τον Αντερέγκεν! Με κοντινό σουτ μετά από γύρισμα του Παπαγεωργίου.

-Χωρίς φάσεις το ματς μετά το 1-1.

14' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο ΑΠΟΕΛ με τον Ντέγκενεκ! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Τομάς.

13' Κίτρινη κάρτα στον Μασάδο.

10' Κίτρινη κάρτα στον Κούτσακο.

7' Eυκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με Τομάς, σώζει ο Φλόρες.

5' Kίτρινη κάρτα στον Ντάλσιο.

2' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Εθνικός με Αντερέγκεν! Μετά από εκτέλεση κόρενρ του Γιούση η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι και ο Αντερέγκεν από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Παπαγεωργίου, Λομοτέι, Νενέκο, Πεχλιβάνης, Σέχας, Κονφέ, Μασάδο, Αντερέγκεν, Γιούσης, Σιβέριο.

ΑΠΟΕΛ: Mπέλετς, Νανού, Ντέγκενεκ, Λαΐφης, Μιρ, Ματίας, Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Μαντσίνι, Διαμαντάκος, Κούτσακος.

ΣΚΟΡΕΡ: 2΄, 30΄ Αντερέγκεν / 14΄ Ντέγκενεκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 13΄ Μασάδο / 5΄ Ντάλσιο, 10΄ Κούτσακος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος