ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVΕ: Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 2-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVΕ: Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 2-1

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Εθνικό και ΑΠΟΕΛ που διεξάγεται στο Δασάκι συνεχίζεται η δράση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι, στη σκιά των διοικητικών εξελίξεων και της επικείμενης αποχώρησης του προέδρου Πρόδρομου Πετρίδη, έχουν αδιαπραγμάτευτο στόχο την επιστροφή στις νίκες με στόχο να αρχίσουν την αντεπίθεσή τους προς τις θέσεις Ευρώπης, ενώ η ομάδα της Άχνας θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες και να κάνει την έκπληξη ώστε να εξέλθει της ζώνης του υποβιβασμού.

Η εξέλιξη του αγώνα 

Τέλος ημιχρόνου

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

44' Σουτ του Μαρκίνιος, κόντραρε στον Κονφέ.

41' Σουτ του Αντερέγκεν, πάνω από τα δοκάρια.

30' ΓΚΟΛ, 2-1 ο Εθνικός ξανά με τον Αντερέγκεν! Με κοντινό σουτ μετά από γύρισμα του Παπαγεωργίου.

-Χωρίς φάσεις το ματς μετά το 1-1.

14' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο ΑΠΟΕΛ με τον Ντέγκενεκ! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Τομάς.

13' Κίτρινη κάρτα στον Μασάδο.

10' Κίτρινη κάρτα στον Κούτσακο.

7' Eυκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με Τομάς, σώζει ο Φλόρες.

5' Kίτρινη κάρτα στον Ντάλσιο.

2' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Εθνικός με Αντερέγκεν! Μετά από εκτέλεση κόρενρ του Γιούση η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι και ο Αντερέγκεν από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Παπαγεωργίου, Λομοτέι, Νενέκο, Πεχλιβάνης, Σέχας, Κονφέ, Μασάδο, Αντερέγκεν, Γιούσης, Σιβέριο.

ΑΠΟΕΛ: Mπέλετς, Νανού, Ντέγκενεκ, Λαΐφης, Μιρ, Ματίας, Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Μαντσίνι, Διαμαντάκος, Κούτσακος.

ΣΚΟΡΕΡ: 2΄, 30΄ Αντερέγκεν / 14΄ Ντέγκενεκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 13΄ Μασάδο / 5΄ Ντάλσιο, 10΄ Κούτσακος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπέταξε την ΠΑΕΕΚ η Ομόνοια 29Μ και... χαμός για την άνοδο (βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χαμένη ευκαιρία και για τους δύο στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισοφάρισε με το πρώτο του Ντέγκενεκ ο ΑΠΟΕΛ αλλά... ξανά Αντερέγκεν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Sold out η Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Από το 2΄ ο Αντερέγκεν πλήγωσε τον ΑΠΟΕΛ με το 10ο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σήμερα στην Αθήνα ο Χέις-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVΕ: Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμος ο Χάρης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαθέσιμος με Μπενφίκα ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Νότιγχαμ ανακοίνωσε ο Βίτορ Περέιρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκάρει ο Φέρντιναντ και η «κληρονομιά» από το ποδόσφαιρο

Απόψεις

|

Category image

Αλλαγμένη αισθητά η επίθεση του ΑΠΟΕΛ στην 11άδα με τον Εθνικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπράβο στον Χρήστο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι οργανωμένοι πάνε σε... έκτακτη συνεδρία για τις διοικητικές εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νοκ-άουτ ο Νόιερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη