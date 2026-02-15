Τρεις σερί ήττες μετά από 4,5 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ!

Νέα «μαχαιριά» δέχθηκε ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος μετά τις ήττες από Πάφο και ΑΕΚ δέχθηκε και τρίτη σερί, αυτή τη φορά από τον Εθνικό στο Δασάκι.

Οι γαλαζοκίτρινοι ισοφάρισαν δύο φορές, όμως δέχθηκαν τρίτο γκολ στο οποίο δεν είχαν απάντηση, χάνοντας με 3-2 και μένοντας στο -9 από τις θέσεις Ευρώπης.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ΑΠΟΕΛ δέχεται τρίτη σερί ήττα μετά από 4,5 χρόνια.

Η τελευταία φορά ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν 2021/22, όταν οι γαλαζοκίτρινοι ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με τρεις ήττες, από Πάφο, Ολυμπιακό και Απόλλωνα:

21/8/21 Πάφος - ΑΠΟΕΛ 4-0

13/9/21 ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός 0-1

19/9/21 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-1