Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πεντάρα η Καρμιώτισσα στο ντεμπούτο Γαρπόζη και 3η θέση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε η δράση με... προβλήματα.
Με δύο παιχνίδια ξεκίνησε η 5η αγωνιστική της β΄ φάσης στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, που αφορούσαν τον α΄ όμιλο.
Όμως μόνο το ένα ολοκληρώθηκε. Συγκεκριμένα και ενώ η Νέα Σαλαμίνα ήταν μπροστά στο σκορ στην αναμέτρηση με την Αγία Νάπα, η καταρρακτώδης βροχή, έκανε ακατάλληλο το γήπεδο και λίγο πριν το ημίχρονο (43΄), ο αγώνας διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο (15:00).
Στο άλλο παιχνίδι, η Καρμιώτισσα πήρε εύκολη νίκη με 5-0 επί του ΑΣΙΛ, στο ντεμπούτο Γαρπόζη και ανέβηκε στην 3η θέση.
Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-1
(διακοπή στο 43΄)
Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0
Σάββατο (15:00)
Δόξα - ΜΕΑΠ
Κυριακή (15:00)
Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Νέα Σαλαμίνα 53
2. ΠΑΕΕΚ 35
3. Αγία Νάπα 33
4. Καρμιώτισσα 32
5. Δόξα 31
6. Ομόνοια 29ης Μαΐου 31
7. ΑΣΙΛ 26
8. ΜΕΑΠ 21
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (15:00)
Χαλκάνορας-Αχ./Ονήσιλος
Σπάρτακος-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Εθνικός Λατσιών-ΑΕΖ
Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Σπάρτακος 26
2. Διγενής Μόρφου 25
3. Χαλκάνορας 24
4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22
5. Ηρακλής Γερ. 19
6. Εθνικός Λατσιών 16
7. ΑΕΖ 14
8. Αχ./Ονήσιλος 6