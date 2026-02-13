Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πεντάρα η Καρμιώτισσα στο ντεμπούτο Γαρπόζη και 3η θέση

Με δύο παιχνίδια ξεκίνησε η 5η αγωνιστική της β΄ φάσης στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, που αφορούσαν τον α΄ όμιλο.

Όμως μόνο το ένα ολοκληρώθηκε. Συγκεκριμένα και ενώ η Νέα Σαλαμίνα ήταν μπροστά στο σκορ στην αναμέτρηση με την Αγία Νάπα, η καταρρακτώδης βροχή, έκανε ακατάλληλο το γήπεδο και λίγο πριν το ημίχρονο (43΄), ο αγώνας διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο (15:00).

Στο άλλο παιχνίδι, η Καρμιώτισσα πήρε εύκολη νίκη με 5-0 επί του ΑΣΙΛ, στο ντεμπούτο Γαρπόζη και ανέβηκε στην 3η θέση.

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-1

(διακοπή στο 43΄)

Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0

Σάββατο (15:00)

Δόξα - ΜΕΑΠ

Κυριακή (15:00)

Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1Νέα Σαλαμίνα 53

2. ΠΑΕΕΚ 35

3. Αγία Νάπα 33

4. Καρμιώτισσα 32

5. Δόξα 31

6. Ομόνοια 29ης Μαΐου 31

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 21

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (15:00)

Χαλκάνορας-Αχ./Ονήσιλος

Σπάρτακος-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Εθνικός Λατσιών-ΑΕΖ

Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Σπάρτακος 26

2. Διγενής Μόρφου 25

3. Χαλκάνορας 24

4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

5. Ηρακλής Γερ. 19

6. Εθνικός Λατσιών 16

7. ΑΕΖ 14

8. Αχ./Ονήσιλος 6