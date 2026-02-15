LIVE: ΑΕΛ - Πάφος 0-1

Με τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΛ και Πάφο που διεξάγεται στο «Alphamega Stadium»ολοκληρώνεται η δράση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αμφότερες οι ομάδες ψάχνουν διακαώς την επιστροφή στα τρίποντα, οι γαλαζοκίτρινοι για να διατηρήσουν ελπίδες να προλάβουν την εξάδα και η παφιακή ομάδα για μην χάσουν επαφή με την πρώτη τριάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος ημιχρόνου

45+4' Σουτ του Γκλάβσιτς, λίγο έξω.

45+2' Σπουδαία ευκαιρία και για την Πάφο που έφυγε τετ-α-τετ απέναντι στον Οτσόα ο οποίος έπιασε το σουτ του!

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

44' Αναγκαστική αλλαγή για την Πάφο, Μίμοβιτς αντί Σούνιτς.

41' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ με σουτ του Μασέκο μόλις πάνω από τα δοκάρια.

40' Μεγάλη φάση για την ΑΕΛ με κεφαλιά του Νατέλ, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γκόρτερ.

37' Κίτρινη κάρτα στον Πέπε.

35' Κίτρινη κάρτα στον Σαβό.

29' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με τον Μπρούνο! Μετά από φάση διαρκείας ο Βραζιλιάνος σκόραρε με ένα τρομερό σουτ που κτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα.

26' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Μιλοσάβλιεβιτς ο οποίος νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Γκόρτερ!

-Βελτιώνεται ο ρυθμός στον αγώνα ενώ υπάρχει και ένταση στις προσπάθειες των παικτών.

10' Εκτέλεση φάουλ του Νατέλ, έξω.

9' Πρώτη μεγάλη φάση στο ματς για τιην Πάφο με γύρισμα του Μπρούνο, ο Λέλε δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας και να τη σπρώξει στα δίχτυα.

-Πιο επιθετικοί οι φιλοξενούμενοι στα πρώτα λεπτά.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Ιμανισίμουε, Ζντραφκόφσκι, Μπογκντάν, Νατέλ, Γκλάβσιτς, Μασέκο, Σαβό.

ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουίζ, Ιωάννου, Γκεσάντ, Σούνιτς (44΄ Μίμοβιτς), Σίλβα, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Λελέ.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 29΄ Μπρούνο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄ Σαβό / 37΄ Πέπε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Igor Pajac

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης