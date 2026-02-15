Ο Κολοσσός τέζαρε τον Παναθηναϊκό στην έκπληξη της δεκαετίας στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Κολοσσός έκανε αδιανόητη εμφάνιση και οδήγησε σε ανεπανάληπτο κάζο τον κάκιστο Παναθηναϊκό στο «T-Center», καθώς τον υποχρέωσε στην τρίτη του ήττα στο πρωτάθλημα λίγο πριν το Final-8 με σκορ 102-97!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφεται πλέον στο Κύπελλο, όπου θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (18/02, 20:00). Ο Κολοσσός δεν έχει προκριθεί στο Final-8.

To ματς

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε από τον Νίκολς, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έγραψε το 2-2. Ο Αμερικανός περιφερειακός του Κολοσσού σκόραρε με εντυπωσιακό λέι απ (2-4), με τον Γκαλβανίνι να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 4-8. Ο Όσμαν απάντησε με γκολ φάουλ (7-8), με τον Χολμς να κάνει το ίδιο με εντυπωσιακό κάρφωμα, γράφοντας το 12-10. Οι Ροδίτες έκαναν ένα γρήγορο 9-0 με τρίποντα των Νίκολς και Μακ (14-19), το οποίο έσπασε ο Όσμαν για το 16-19 με λέι απ. Ο Γκαλβανίνι συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στο παιχνίδι (16-21), με τους Χουάντσο και Όσμαν να φέρνουν το ματς ξανά στον πόντο (20-21). Ο Μακ έβαλε ακόμη ένα τρίποντο (22-26), με τον Άκιν να καρφώνει στον αιφνιδιασμό για το 23-28. Η πρώτη περίοδος έληξε 23-31 χάρη σε buzzer beater του Καράμπελα

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Σαμοντούροφ με κάρφωμα μείωσε, πριν δώσει ασίστ στον Σορτς για το 27-31. Ο Ναν έφερε με δύο βολές ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (29-32), όμως ο Πετρόπουλος και ο Μακ απάντησαν με τρίποντα για το 31-38. Ο Σαμοντούροφ συνέχισε το καλό του διάστημα με κάρφωμα (33-38), με τους Κένεντι και Ναν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 36-41. Ο νεαρός φόργουορντ των «πράσινων» δημιούργησε ελεύθερο τρίποντο για τον Όσμαν, που το έβαλε για το 39-43. Ο Μακ συνέχισε το αδιανόητο παιχνίδι του, και μαζί με τον Ραντλ έφεραν για πρώτη φορά τον Κολοσσό στο +10, φτάνοντας τα 11 εύστοχα τρίποντα (44-54). Ο Όσμαν έδωσε λύση στους γηπεδούχους με λέι απ (46-54), με τον Χολμς να φέρνει πιο κοντά τους «πράσινους». Ο Κολοβέρος με γκολ φάουλ έγραψε το 49-56 του ημιχρόνου.

To δεύτερο μέρος άρχισε με ακόμη ένα τρίποντο από πλευράς Κολοσσού, με τον Ραντλ (49-59) να διαμορφώνει διψήφια διαφορά. Σαμοντούροφ, Χολμς και Σορτς οδήγησαν σε ένα σερί τον Παναθηναϊκό (57-61), με τον Αμερικανό περιφερειακό να φέρνει την ομάδα του σε απόσταση βολής (60-63). Ο Γκαλβανίνι με χουκ έδωσε μία λύση στους γηπεδούχους (60-65), με τον Νίκολς να πηγαίνει ωραία στο καλάθι και να σκοράρει για το 60-67. Άκιν και Γκαλβανίνι έφεραν ξανά τους Ροδίτες στο +10 (63-73), με τον Χολμς να ευστοχεί σε χουκ για το 65-73. Ο Πετρόπουλος έβαλε σουτ τριών πόντων, με τον Σλούκα να βάζει γκολ φάουλ για το 68-76. Ο Κολοβέρος με φόλοου στη λήξη του χρόνου έγραψε το 68-78 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, Γκαλβανίνι και Ρογκαβόπουλος σκόραραν για το 70-80. Ο Σλούκας ευστόχησε σε σημαντικό σουτ τριών πόντων (73-80), όμως ο Νίκολς απάντησε αμέσως για το 73-83. Ο Μήτογλου μείωσε με λέι απ (75-83), με τους Άκιν και Σλούκα να γράφουν το 77-85. Ο Νίκολς με πολύ δύσκολο γκολ φάουλ ανέβασε ξανά τη διαφορά (77-88), με τον Άκιν με λέι απ από κοντά να γράφει το 78-90. Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύο βολές (80-90), με τους Όσμαν και Χουάντσο να κάνουν το ίδιο για το 84-90. Ο Τούρκος φόργουορντ πήγε με τη σειρά του στη γραμμή (86-90), με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο από τη γωνία και να φέρνει το παιχνίδι στον πόντο (89-90). Ο Άκιν έδωσε ανάσα στον Κολοσσό, με τον Γκραντ να κάνει κομβική τάπα και τον Χουάντσο να απαντάει για το 91-92. Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο (94-94), όμως ο Κένεντι βρήκε στόχο σε τρελό σουτ για το 94-97. Ο Ναν έκανε λάθος στην ντρίμπλα και έδωσε το δικαίωμα στον Κένεντι να καρφώσει στο τρανζίσιον για το 94-99. Ο Πετρόπουλος και ο Κένεντι από τη γραμμή των βολών υπέγραψαν την τεράστια νίκη του Κολοσσού.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102.

sport-fm.gr