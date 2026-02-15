Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Πάφο

Την επιστροφή στα τρίποντα με στόχο να διατηρήσει τις ελπίδες της να προλάβει την πρώτη εξάδα επιζητεί η ΑΕΛ στον εντός έδρας αγώνα της με την Πάφο.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς προχώρησε σε δύο αλλαγές στο αρχικό του σχήμα εν συγκρίσει με τον αγώνα με την ΕΝΥ Ύψωνα, καθώς οι Γκλάβιστς και Μασέκο πήραν τις θέσεις των Ζράντι και Σινγκ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Ιμανισίμουε, Ζντραφκόφσκι, Μπογκντάν, Νατέλ, Γκλάβσιτς, Μασέκο, Σαβό.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κεραυνός, Παπαφώτης, Ζράντι, Σινγκ, Νεοφύτου, Φιλιώτης, Παρούτης, Μακρής, Φορεστιέρι, Μουγκέ.