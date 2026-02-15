Κωστή: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι - Θέλει χρόνο ακόμα ο Γουίλερ»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την εντός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με την Ομόνοια Αραδίππου (0-0).

«Θέλαμε να κεδίσουμε οπωσδήποτε. Στο πρώτο μέρος η ομάδα της Αραδίππου μπήκε πιο δυνατά όμως είχαμε τις προϋποθέσεις. Στο β΄ μέρος δυστυχώς είχαμε το δοκάρι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με τον Ακρίτα».

Για την αλλαγή του Γουίλερ που είχε μπει αλλαγή: «Ο Γουίλερ έχει δύο βδομάδες μαζί μας. Στο δικό μας παιχνίδι δεν είναι εύκολο αμέσως να εφαρμόσεις τη φιλοσοφία συν ότι ήθελα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα. Ο Χρίστος είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θέλει κάποιο χρόνο ακόμα και είμαι σίγουρος θα μας βοηθήσει».